信昌化工人力精簡警訊 柯志恩促石化業納入僱用安定措施

農曆年前夕，國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩今（10）日出席台塑集團南亞企業工會會員代表大會，並與前立委侯彩鳳、高雄市議會國民黨團總召黃香菽、市議員李眉蓁、李雅靜及宋立彬議員服務團隊，與多個企業及職業工會理事長進行擴大座談，聚焦石化產業與勞工權益議題，其中因應信昌化工人力精簡警訊，她力促石化業納入僱用安定措施。

柯志恩指出，近年石化產業受到大陸低價傾銷衝擊，產業壓力明顯升高，近期長春集團旗下信昌化工已出現產線縮減、人力精簡情形。然而，勞動部現行列入「僱用安定措施」的九大行業類別中，卻未將石化業納入，與產業實際處境明顯脫節。她將主動與勞動部溝通，爭取把石化業納入僱用安定機制，確保基層勞工在產業寒冬中仍有基本收入保障，而非只能被動接受優退、優離。

柯志恩進一步指出，高雄勞工人口超過百萬人，政府雖積極推動「S廊帶」與科技產業轉型，但石化與傳統產業仍是高雄經濟的重要支柱，吸納的勞工人數更多，更不應被忽略。

她直言，唯有基層勞工薪資穩定、提升，其他產業才能跟著發展，不能讓石化與傳產勞工在轉型浪潮下，對未來去向感到茫然，這正是民意代表無法迴避的責任。

座談會中，多位工會理事長也提出具體修法建議，包括法定退休年齡由65歲延長至67歲、勞退僱主提撥率從現行6％提高至9％，以及建議刪除工會理事長最多任期兩屆的限制，另也爭取在安全配套下，開放載運危險物品車輛於特定路段中線超車。對此，柯志恩回應，將盡速與相關部會討論，必要時推動修法或召開公聽會。

此外，柯志恩也向勞工朋友報告，先前承諾的國定假日「4＋1」法案，已在在野黨立委共同努力下順利三讀通過，並預祝勞工朋友新年快樂，「馬上成功、馬上賺錢」。

