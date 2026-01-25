信昌化裁員1》長春接手5年難敵紅潮 信昌化林園廠爆裁員百人
農曆春節前夕，南台灣石化重鎮驚傳關廠消息。長春集團旗下的信昌化學（信昌化）林園廠，遭爆出生產線已停擺逾2個月，並計畫在近期資遣約百名員工。這家曾是績優股的老牌化工廠，在易主五年後，恐將正式劃下句點。
關鍵48小時 1月5、6日的突襲說明會
據內部員工透露，這次大規模的人力調整始於1月初，信昌化在1月5日與1月6日臨時通知召開說明會，並在會中向員工提出「優退／優離」方案。當時公司釋出的訊息明確，若員工簽署同意書，可領取優於法規的離職金；若不簽署，未來公司因長期虧損走向法定資遣程序時，員工恐怕僅能領取基礎的資遣費，甚至失去爭取轉調的籌碼。
「考慮的時間並不多。」一名員工表示，在對未來不確定性的擔憂下，加上背負房貸與家庭生計壓力，多數員工最終選擇簽署文件。
網路足跡佐證 不分年資的全面調整
而根據臉書社群「靠北長春 3.0」的紀錄，也佐證了相關情事。早在1月6日下午，即有匿名貼文指出：「信昌這次動刀，不管工程師、技術員全部處理」。該則貼文更進一步揭露，此次調整範圍不僅限於原信昌化舊屬，連同已轉籍至長春集團的員工，甚至近期錄取的新人，皆在檢討名單之列。
另一則1月22日的貼文則描述了廠內的氛圍：「南部的廠人心惶惶，老的沒辦法做到退休，中年人小孩大學還沒畢業。」顯示這波人力調整的震盪，已對員工心理造成影響。
消失的380人 從「減班」轉向「解僱」的訊號
本報調查，這起裁員案並非單一突發事件，從勞動部近期公布的無薪假（減班休息）數據中，其實早已顯露端倪。
根據勞動部最新統計資料顯示，化學工業的無薪假人數在今年1月出現不尋常的劇烈波動。1月2日公佈的實施人數仍有567人，但到了1月16日，該數字卻驟降至187人。
短短兩週內，化學工業無薪假人數減少了380人。據業界人士分析，這並非景氣回春帶來的復工潮，而是部分廠商決定停止實施無薪假，轉而啟動下一階段的「大量解僱」或「關廠」程序，而信昌化林園廠的百名員工，正處於這波數據變動的暴風圈核心。
事實上，製造業正面臨嚴峻的人力調整壓力。回顧2025全年的大量解僱通報統計，製造業通報件數達97件、解僱人數高達4,335人，佔全體解僱人數（10,437人）逾四成，是所有產業中受創最深的類別。
議員透露 長春高雄廠區受波及
針對信昌化關廠爭議，高雄市議員邱于軒接受本報訪問時直言，根據她接獲的陳情與調查，此次受影響的不僅是信昌化林園廠。「長春集團在高雄的四個廠區，近期都有類似的人力調整狀況。」她表示，資方採取的方式多為勸導中高齡員工申請退休或優離，若不同意則可能面臨職務調動。
邱于軒分析，這反映了傳統石化產業在高雄面臨的結構性困境。在台積電等高科技產業磁吸效應下，傳統產業不僅面臨缺工、缺水電的挑戰，更需獨自承擔中國大陸石化產能傾銷的市場衝擊，當龍頭企業長春集團都開始採取防守姿態，甚至縮減南部產能，顯示整體產業環境已亮起紅燈。
官方證實停工 勞工局啟動勞檢護權益
針對信昌化林園廠的關廠傳聞，高雄市勞工局已正式確認，目前已掌握到信昌化林園廠產線已停擺超過2個月，且資方確實正在進行優退、優離等人力調整方案。勞工局強調，將派員針對信昌化林園廠及相關事業單位啟動「勞動檢查」，若查有違法損及勞工權益，將依法裁罰並予糾正。
面對主管機關介入與外界議論，一名長春集團老臣坦言：「目前石化業景氣確實不太好。」他進一步指出，由於此案涉及信昌化與長春集團內部跨公司的人力調度，加上集團並非公開發行公司，狀況較為複雜，「後續公司應該會有統一窗口將對外說明。」
