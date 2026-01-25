信昌化關廠2》從台泥手中接下棄子 為何石化界愛迪生也救不起來

農曆年前，長春集團旗下的信昌化學（信昌化）林園廠傳出將停工關廠。這個決定，對於素有「石化界愛迪生」之稱、一生堅持「不上市、不借錢、專注本業」的長春集團總裁林書鴻來說，恐怕是其70多年創業生涯中，極為罕見且痛苦的「認賠」決策。

台泥的斷尾求生 看見綠能，也看見了紅潮

時間倒回5年前，當時台泥集團董事長張安平大刀闊斧，將虧損多年的子公司信昌化私有化，並以每股18元的價格，將股權全數出售給長春集團。

回顧2020至2021年，台泥正處於轉型的關鍵期。當時信昌化連年虧損，成為集團財報上的拖油瓶，張安平當時的決策邏輯相當清晰，為了全力衝刺鋰電池與綠能事業（如收購Engie EPS，即現在的NHOA），台泥必須處分非核心且高碳排的資產。

「那時候台泥賣掉信昌化，內部其實有雜音，畢竟是辜家留下來的事業。但現在回頭看，張安平可說是具有先見之明。」一名市場人士指出。

張安平當時或許已經預見，中國石化產能的無序擴張（即所謂的「紅潮」），將徹底摧毀苯酚、丙酮等中間原料的毛利空間。台泥在產業景氣徹底崩盤前，成功將信昌化「嫁」進了長春集團，不僅甩開了虧損包袱，更回收了資金投入儲能布局。

長春的垂直整合夢 強人為何也難敵大勢？

反觀接手的長春集團，由高齡90多歲、被譽為「石化界愛迪生」的林書鴻領軍，向來以技術精良、財務保守著稱。長春當初為何接下信昌化？

核心算盤在於「垂直整合」。長春是信昌化下游的主要客戶，收購信昌化，理論上能確保關鍵原料（苯酚）的穩定供應，更能透過集團強大的技術能力優化製程、降低成本。林書鴻當時的想法是典型的製造業思維，只要把工廠效率提到最高，就能賺錢。

然而，長春算到了技術，卻沒算到地緣政治與供需失衡的破壞力。業界人士觀察，過去2年，中國大陸的新增石化產能以前所未有的速度開出，導致全球苯酚價格長期低於生產成本，這已經不是「工廠效率」所能解決的問題，而是「做越多、賠越多」的結構性死局。

製造業的警鐘 當「富爸爸」也決定止損

根據勞動部統計，2025年前11個月，製造業大量解僱人數高達4,335人，是各行各業之冠。這項數據佐證了當前的製造業困境，並非信昌化一家之過。

長春集團雖然財力雄厚，但面對林園廠的長期虧損，關廠、停損或許是不得不做的決定。隨著信昌化林園廠熄燈，可說是產業的警鐘，在紅色供應鏈的殺價競爭下，台灣傳統石化業若無高值化的絕對優勢，過去那種「降成本、拚產能」的勝利方程式，恐怕已徹底失靈。