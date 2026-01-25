信昌化關廠3》台股衝破三萬二背後 石化業正面臨寒冬
當全台灣的目光都聚焦在台積電、AI類股的股價飆漲時，位於南台灣石化重鎮的林園，卻正經歷一場前所未有的窒息時刻。近期信昌化林園廠爆出關廠裁員百人，不是單一事件，而是台灣石化業乃至於整個傳產供應鏈，面對紅色供應鏈夾擊與碳費開徵雙重風暴下的第一張骨牌。
資金湧向AI 傳產淪為棄子
「現在資金很現實，AI是標配，傳產則成為資金調節的對象。」一名產業分析師直白表示。攤開各大投顧發布的「2026年投資展望」，不約而同點出，台股將在AI伺服器帶動下挑戰新高，法人的投資建議，也全數鎖定半導體供應鏈。
相較於科技業的熱絡，石化業在資本市場眼中已被邊緣化，而這種關注度的轉移，直接反映在實體經濟的寒冬，根據勞動部統計，2025年1至11月製造業通報大量解僱人數高達4,335人，高居各行業之冠，顯示在AI吸金的同時，傳統製造業正處於失血過多的危險邊緣。
紅潮殺價、碳費在即 產業遭「雙重夾擊」
隨著信昌化林園廠爆出關廠、裁員，外界不禁想問，為什麼連長春集團這樣體質強健的資優生，都不得不關廠止損？主因在於市場結構已徹底崩壞。
這一點，從產業龍頭台塑集團的最新財報中得到了證實。身為台塑四寶之一的台化在營運展望中坦承，2025年出現「自開市以來首次虧損」，面對中國大陸超大產能的「內捲」競爭，台化被迫啟動「瘦身行動」，明確宣示「放棄紅海市場」，不再盲目追求市占；台塑也示警，中國產能嚴重過剩並低價外溢至亞洲，導致台灣業者面臨「賣一噸賠一噸」的絕境。
雪上加霜的是，隨著台灣碳費徵收在即，高耗能、高碳排的石化業首當其衝，必須面對轉型與合規成本急遽上升的壓力。在這樣的情況下，關廠或縮減產能，成了企業不得不的選擇。
K型風暴下的被遺忘者
「台灣不能沒有台積電，但台灣不能『只有』台積電！」高雄市議員邱于軒接受本報訪問時，道出了傳統產業的心酸。
邱于軒指出，據她掌握，除了信昌化，連長春集團在高雄的其他廠區都受到波及，並傳出將透過優退等手段來度過難關。她質疑，當政府傾全力給予半導體水電、土地與租稅優惠時，正面臨轉型陣痛的石化業勞工，卻淪為政策下的棄嬰。
隨著信昌化的關廠到台化的瘦身，台灣產業正走向極端的「K型發展」，一端是AI科技的繁榮，另一端是傳統產業的無聲撤退。如何在全力衝刺高科技產業的同時，接住這群被遺落在K型下端的勞工，將是2026年台灣社會必須正視的隱憂。
