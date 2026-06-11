信昌電迎AI伺服器爆發年 訂單能見度逾半年 第三季AI營收佔比將破10％

【緯來新聞網】被動元件大廠信昌電（6173）今日召開股東會，董事長焦佑衡親自出席，面對近期被動元件漲價潮，董事長焦佑衡在現場開玩笑問員工是否賣掉自家股票，如果賣掉的同仁應該會很嘔，展現出對公司近期股價的樂觀態度。股東會後由總經理陳淳學針對公司近期營運狀況、各項應用產品出貨進度及產業現況進行說明。信昌電表示，受惠於AI伺服器強勁的「剛性需求」帶動，今年將是 AI 應用的爆發年，目前訂單能見度已達半年以上，預期未來兩到三年整體營運將持續穩健成長。

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目前 AI 相關應用佔公司營業額約 6％。預期第二季將持續攀升，至第三季 AI 產品營收佔比將正式突破 10％。（圖／同業提供）

總經理受訪時提到，信昌電早在兩三年前便已著手佈局 AI 伺服器相關的大尺寸、高階 MLCC 產品。今年正式迎來 AI 爆發年，客戶端需求強勁，目前訂單能見度皆超過六個月。營收佔比預期： 目前 AI 相關應用佔公司營業額約 6％。預期第二季將持續攀升，至第三季 AI 產品營收佔比將正式突破 10％，對明年的市場表現抱持高度樂觀態度。



在電動車（EV）與 5G 基站等應用方面，信昌電亦維持穩健步調，車用電子領域儘管去年整體電動車市場成長趨緩，但信昌電在車用領域已深耕多年，目前車用產品佔整體營收比重穩定維持在 14％ 至 15％ 之間。公控與 5G 基站領域向來是信昌電的強項，近期已觀察到 5G 市場需求有逐漸回溫的跡象，加上政府標案推動，以及低軌衛星（LEO）發展所帶動的周邊需求，皆為該領域帶來正向發展的動能。



面對未來兩三年的樂觀前景，信昌電將持續進行產能擴充計畫，除了作為材料廠的台南廠區外，目前也正在評估北部廠區的擴充計畫。過去幾年公司已陸續針對製程「瓶頸站別」進行擴產，未來將視具體需求持續推進，詳細的擴產規模與資本支出將待董事會通過後正式公告。經理特別強調，相較於 2018 年被動元件市場的波動，此次由 AI 帶動的市場熱潮屬於具體的「剛性需求」。因此，此波產業擴張與成長將走得更加長遠且穩健。

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