柯文哲重金交保後，到處趴趴走，無黨主席之名，卻有黨主席之實，黃國昌不但馬上被邊緣化，連黃對傅崐萁唯命是從的「小藍八」路線，也會被柯企圖游走藍綠之間的策略取代。





表面上，柯黃的級數好像不同，柯是老大，黃只是跟班；但柯黃是同一個模子製造出來的政客，柯沒有比黃高明多少。有如王世堅所言，柯的終極目標是要組成詐騙集團，黃國昌的騙術也毫不遜色。





柯文哲的手段看似比較靈活，書好像讀得比黃國昌多，但兩人的草包程度，以及假鬼假怪的手法，其實是差不多的。就以最近藍白拒審總預算、國防特別預算，以及對台美談判的批判，兩人都是網路酸民的程度。

明明台灣投資美國是2500億美元，另外的2500億美元是政府擔保的信貸額度，並爭取到232條款的最優惠待遇，讓韓國既羡慕又妒嫉，但是民眾黨黃國昌、國民黨鄭麗文為了貶低台灣的談判成果，都硬拗是五千億美元，而自稱智商157的柯文哲也是接受這一套無腦的謊言，還大罵賴清德賣國賊！





在柯黃的帶領下，民眾黨本質上是一個邪教，全黨上下都有一種症狀，看到綠色就會起乩，大吼大叫，情緒失控。在信徒眼中，柯黃就是神，因此即使柯收錢的證據明確，小草的信仰仍堅不可摧。





白營與小草認定世間一切的惡皆是賴清德與民進黨的錯。連中天記者被以違反國安法、貪污治罪條例等罪嫌收押禁見，國民黨也不敢高調聲援，白營陳智菡、張啟楷卻像自己人被捉一樣，整個黨陷入歇斯底里，頻頻呼喊「綠色恐怖」的咒語。





總之，柯黃一樣壞到骨子裡，台派絕不能對柯有所期待。民進黨過去已經被柯騙這麼多次了，如果還不能清醒，只能說一句狠話「後果自負」了。















