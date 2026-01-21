信樂團回歸！主唱驚曝私下是「專職司機」 團長Michael成研究所學霸

信樂團（Shin Band）攜新歌〈反派〉搖滾回歸。信世紀音樂提供

主唱蘇見信單飛後，信樂團在2026年正式宣告搖滾靈魂重組回歸。由團長Michael領軍，偕同主唱飛鳴、鍵盤手Tomi及吉他手力Q，推出醞釀已久的全新單曲〈反派〉，不僅邀來葛萊美大師操刀混音，更要在3月21日重返河岸留言西門紅樓展演館，舉辦「信念不滅」台北音樂會。

全新作品〈反派〉歌詞態度鮮明，主打「不討好、不迎合」的真實自我。這首歌由吉他手力Q親自作曲，對於曾是信樂團粉絲的他而言，這不僅是第一首貢獻給樂團的創作，更具備傳承意義。

葛萊美等級大師操刀《反派》 團員霸氣買單史詩級製作費

為了呈現最高音質，力Q大膽提案邀請曾獲葛萊美獎的美國傳奇混音師Chris Lord-Alge（CLA）與Adam Ayan聯手。鍵盤手Tomi笑著說，雖然製作費是有史以來最豪華的規格，但為了尊重力Q的創作火花，團員們依舊霸氣買單，「完全不手軟！」

廢墟教堂拍出末日震撼感 Michael驚嘆很有感覺

MV影像同樣話題十足，導演蘇家弘與Retro+C以末日廢土風格結合工業科幻，在廈門廢棄儲油槽取景。透過崩塌教堂與巨大引擎等意象，詮釋「反派」並非邪惡，而是忠於自我的覺醒。

團長Michael談起拍攝過程，形容場景「真的很特別、很有感覺」。而Tomi則自爆高強度拍攝後的療癒來源是美食，他細數海蠣煎、功夫豬肝等在地小吃，直呼被徹底療癒了。這場跨越20年的搖滾承諾，「信念不滅」音樂會門票將於1月23日中午12:30正式啟動預購，象徵「1、2、3」倒數啟航的熱血節奏。

信樂團〈反派〉於廈門廢棄儲油槽與工業場景拍攝。

舞台霸主私下竟是專職司機 每天接送女兒

舞台上熱血嘶吼的信樂團，私下生活卻展現出極大反差感。主唱飛鳴在台上氣場全開，私下卻是規律的「女兒奴」，他自嘲現在的主業是「專職司機」，每天準時接送女兒上下學。團長Michael則選擇重返校園，成為師大音樂系研究所的一員，他表示：「回到教室坐在課桌前的感覺很奇妙，以前是在舞台上演奏，現在是拿筆記本寫報告。」

信樂團2026信念不滅- 台北音樂會 -

門票開賣 | 2026/01/23（五）12:30

音樂會日期 | 2026/03/21（六）

音樂會時間 | 20:00

音樂會地點 | 河岸留言西門紅樓展演館 （108臺北市萬華區西寧南路177號）

早鳥優惠 | 單人預購800元 / 四人套票2400元

現場售票 | 900元/人

售票平台 | KKTIX獨家



