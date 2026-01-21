信樂團宣布回歸！ 團員曝私下大反差

信樂團由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力 Q 於2026年重整姿態，推出新歌〈反派〉，演唱會將於3月21日河岸留言西門紅樓展演館登場，兌現與歌迷的承諾。

力Q分享〈反派〉是自己加入樂團後第一首貢獻的創作曲，年輕時期就是信樂團粉絲的他，能以創作者身分參與對自己的意義非凡，Tomi則笑說，也因為尊重力Q的創作，所以當力Q決定邀請葛萊美等級大師合作，即便製作費是有史以來最豪華的規格，成員們仍然霸氣買單，毫不手軟！ 〈反派〉音樂搖滾魂依舊，但團員私下生活卻充滿反差，團長Michael縱橫音樂圈多年後的他選擇重返校園，成為師範大學音樂系研究所的一員，Michael 笑說：「回到教室坐在課桌前的感覺很奇妙，以前是在舞台上演奏，現在是拿筆記本寫報告。」。

鍵盤手Tomi笑說自己是個「很枯燥的人」，沒有太多社交應酬，時間幾乎全花在創作與練琴上「如果哪天不做音樂，反而會不知道要幹嘛。」；最有反差感的，莫過於主唱飛鳴，在舞台上嘶吼熱血、氣場全開的他，私下生活卻非常規律，笑說自己現在的主要工作之一是當「專職司機」，每天接送女兒上下學；吉他手力Q則是被團員形容為「讓信樂團節奏動起來的人」，為信樂團注入全新律動也帶來新能量。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導