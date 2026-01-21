信樂團推新歌搖滾回歸 團員曝「他」私下最反差

信樂團由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q於2026年重整姿態，帶著全新單曲《反派》搖滾回歸，並宣布將於3月21日舉辦「信念不滅」台北音樂會，力Q分享《反派》是自己加入樂團後第一首貢獻的創作曲，年輕時期就是信樂團粉絲的他，能以創作者身分參與對自己的意義非凡，Tomi則笑說，也因為尊重力Q的創作，所以當力Q決定邀請葛萊美等級大師合作，即便製作費是有史以來最豪華的規格，成員們仍然霸氣買單，毫不手軟。

(照片/信世紀音樂提供)

信樂團新歌《反派》由劉飛鳴與孫藝共同作詞、吳力勻(力Q)作曲，邀請信樂團多年音樂幕後推手Keith Stuart(司徒松)擔任製作，並由多次榮獲葛萊美獎的美國傳奇混音工程師Chris Lord-Alge(CLA)與Adam Ayan聯手操刀，以世界級規格打造搖滾音樂高品質。MV 同樣充滿話題性，由導演蘇家弘與Retro+C執導，以融合末日廢土、工業科幻與暗黑童話風格，透過廢墟城市、崩塌教堂與巨大引擎，象徵舊秩序瓦解後的重生，黑色羽翼與暗黑神話意象重新詮釋「反派」角色，強調反派並非邪惡，而是忠於自我的覺醒者。

《反派》音樂搖滾魂依舊，但團員私下生活卻充滿反差，團長Michael縱橫音樂圈多年後的他選擇重返校園，成為師範大學音樂系研究所的一員，鍵盤手Tomi笑說自己是個「很枯燥的人」，沒有太多社交應酬，時間幾乎全花在創作與練琴上；最有反差感的，莫過於主唱飛鳴，在舞台上嘶吼熱血、氣場全開的他，私下生活卻非常規律，笑說自己現在的主要工作之一是當「專職司機」，每天接送女兒上下學；吉他手力Q則是被團員形容為「讓信樂團節奏動起來的人」，為信樂團注入全新律動也帶來新能量。

展望 2026，團員們各自許下新期許：Tomi 希望維持一貫正能量並持續創作，飛鳴想前往更多沒去過的城市演出，力 Q 期待用更多作品展現搖滾精神，團長 Michael 則感性表示：「信樂團陪伴了很多人的時期，也記錄了我們自己的歷程，希望 3/21 的音樂會能和大家再一次共度屬於彼此的青春。」信樂團「信念不滅」台北音樂會將於3月21日於河岸留言西門紅樓展演館登場，門票選在 1月23日中午12:30於KKTIX預購開售。

(照片/信世紀音樂提供)