信樂團搖滾回歸 團員曝私下大反差

信樂團由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力 Q於2026年重整姿態，推出全新單曲〈反派〉搖滾回歸，今（21）日宣布將於3月21日在河岸留言西門紅樓展演館舉辦《信念不滅》音樂會，兌現與歌迷的承諾。

〈反派〉由劉飛鳴與孫藝共同作詞、吳力勻（力Q）作曲，邀請信樂團多年音樂幕後推手Keith Stuart（司徒松）擔任製作，並由多次榮獲葛萊美獎的美國傳奇混音工程師Chris Lord-Alge（CLA）與Adam Ayan聯手操刀，以世界級規格打造搖滾音樂高品質。

力Q分享〈反派〉是自己加入樂團後第1首貢獻的創作曲，年輕時期就是信樂團粉絲的他，能以創作者身分參與對自己的意義非凡，Tomi則笑說，也因為尊重力Q的創作，所以當力Q決定邀請葛萊美等級大師合作，即便製作費是有史以來最豪華的規格，成員們仍然霸氣買單，毫不手軟！

〈反派〉音樂搖滾魂依舊，但團員私下生活卻充滿反差，團長Michael縱橫音樂圈多年後選擇重返校園，成為師範大學音樂系研究所的一員，Michael 笑說：「回到教室坐在課桌前的感覺很奇妙，以前是在舞台上演奏，現在是拿筆記本寫報告。」

鍵盤手Tomi笑說自己是個「很枯燥的人」，沒有太多社交應酬，時間幾乎全花在創作與練琴上「如果哪天不做音樂，反而會不知道要幹嘛。」最有反差感的莫過於主唱飛鳴，在舞台上嘶吼熱血、氣場全開的他，私下生活卻非常規律，笑說自己現在的主要工作之一是當「專職司機」，每天接送女兒上下學；吉他手力Q則是被團員形容為「讓信樂團節奏動起來的人」，為信樂團注入全新律動也帶來新能量。

展望2026，團員們各自許下新期許：Tomi 希望維持一貫正能量並持續創作，飛鳴想前往更多沒去過的城市演出，力Q期待用更多作品展現搖滾精神，團長Michael則感性表示：「信樂團陪伴了很多人的時期，也記錄了我們自己的歷程，希望3/21 的音樂會能和大家再一次共度屬於彼此的青春。」門票於1月23日中午12:30於KKTIX預購開售。

