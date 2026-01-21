信樂團搖滾回歸！團員曝私下最大反差是他

信樂團（Shin Band）攜新歌〈反派〉搖滾回歸。(信世紀音樂提供）

睽違已久的信樂團（Shin Band）攜新歌〈反派〉搖滾回歸！由團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力 Q 於2026年重整姿態、蓄勢待發，推出全新單曲〈反派〉新歌於1月19-21日HitFM電台首播，21日MV與數位平台同步上線，為「信念不滅」台北音樂會暖身，兌現與歌迷的承諾。

信樂團〈反派〉由劉飛鳴與孫藝共同作詞、吳力勻(力Q)作曲，邀請信樂團多年音樂幕後推手Keith Stuart(司徒松)擔任製作，並由多次榮獲葛萊美獎的美國傳奇混音工程師Chris Lord-Alge(CLA)與Adam Ayan聯手操刀。力Q分享〈反派〉是自己加入樂團後第一首貢獻的創作曲，年輕時期就是信樂團粉絲的他，能以創作者身分參與對自己的意義非凡，Tomi則笑說，也因為尊重力Q的創作，所以當力Q決定邀請葛萊美等級大師合作，即便製作費是有史以來最豪華的規格，成員們仍然霸氣買單，毫不手軟。

廣告 廣告

信樂團（Shin Band）攜新歌〈反派〉搖滾回歸。(信世紀音樂提供）

〈反派〉MV於廈門廢棄儲油槽與工業場景拍攝，一天半高強度行程雖累卻相當過癮；Tomi 則笑說，最期待的其實是收工後的廈門美食，被功夫豬肝、海蠣煎、豆鼓蒸河鰻等在地小吃徹底療癒。

〈反派〉音樂搖滾魂依舊，但團員私下生活卻充滿反差，團長Michael縱橫音樂圈多年後選擇重返校園，成為師範大學音樂系研究所的一員，Michael 笑說：「回到教室坐在課桌前的感覺很奇妙，以前是在舞台上演奏，現在是拿筆記本寫報告。」。鍵盤手Tomi笑說自己是個「很枯燥的人」，沒有太多社交應酬，時間幾乎全花在創作與練琴上「如果哪天不做音樂，反而會不知道要幹嘛。」

最有反差感的，莫過於主唱飛鳴，在舞台上嘶吼熱血、氣場全開的他，私下生活卻非常規律，笑說自己現在的主要工作之一是當「專職司機」，每天接送女兒上下學；吉他手-力Q則是被團員形容為「讓信樂團節奏動起來的人」，為信樂團注入全新律動也帶來新能量。信樂團3月21日「信念不滅」台北音樂會將於河岸留言西門紅樓展演館登場，門票1月23日中午12：30於KKTIX預購開售。

更多中時新聞網報導

機車考照去年7.1萬人放鳥 停權加嚴

周蕙好想好好愛 願交往小鮮肉

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」