信用卡優惠戰開打！刷卡最高55次抽獎機會 再拿東京機票馬上飛！

財經中心／師瑞德報導

年底信用卡優惠大爆發！台北富邦、永豐銀行、台新銀行三大銀行同步出招，從數位金融、AI科技到運動娛樂一次包辦。登入App抽東京雙人機票、買AI智慧眼鏡最高享6%回饋、球場看球刷卡還能全場8折。旅遊、健康、熱血通通有，讓年終消費不只是花錢，更是回饋翻倍的聰明投資。（圖／富邦提供）

普發一萬、雙11購物節、聖誕跨年接力到來，正是信用卡活動最密集的時節。看準消費旺季，台北富邦、永豐銀行、台新銀行三家金融業者全面出招，從數位金融、運動行銷到AI科技應用，皆祭出豐厚好康與創新體驗，不僅滿足消費需求，更將金融服務延伸至日常生活場景。從東京機票抽獎、球場優惠到健康護眼商機，全方位卡友回饋方案正在熱烈展開中。

北富銀：Fubon+週年登場 抽東京雙人機票、LINE Points萬元大放送

台北富邦銀行推出全新行動銀行「Fubon+」屆滿一週年，累積用戶已突破500萬，為回饋支持，自11月1日至12月31日啟動「Fubon+週年同樂會」，登錄活動即有機會抽中東京雙人來回機票與萬元LINE Points。只要完成任務如綁定LINE官方帳號、使用Fubon+錢包交易或繳費，就能獲得最多55次抽獎機會，越用越有機會中大獎。

不只是活動吸睛，Fubon+更是目前市場上少數整合FIDO2密鑰驗證技術的金融App。用戶刷卡網購時可直接以指紋或臉部辨識完成驗證，有效杜絕OTP被釣魚詐騙的風險，打造更安全且便利的數位支付環境。App介面設計簡潔流暢，整合查帳、理財、貸款、保險與證券等服務於一身，並透過智能推播主動提供個人化財務建議，讓用戶輕鬆掌握金流與帳務管理。

永豐銀：挺籃球狂熱 信用卡看球買周邊全面8折、DAWHO任務送小禮

永豐銀行則以「金融力挺體壇」為主軸，力挺由其冠名贊助的「台啤永豐雲豹」職業籃球隊。新賽季開打以來，雲豹戰績火熱，勇奪五連勝、暫居聯盟第一。為強化球迷互動體驗，永豐在主場賽事設立DAWHO專區，現場完成數位帳戶與信用卡任務即可領取限量小禮，同時還有趣味互動Cam橋段，炒熱場邊氣氛。

刷永豐銀行信用卡於雲豹主場現場或線上購買門票與商品，享有全場8折優惠，一卡在手，應援最實在。除了籃球，永豐長年支持多項運動賽事與學校隊伍，並連三年獲體育署頒發「體育推手獎」肯定，展現企業對多元運動發展的長期承諾與資源投入。從校園球隊、障礙賽、足球聯賽到職業3×3籃球，全方位推動運動風潮，讓金融服務真正走入生活與熱情現場。

台新：燦坤聯名卡搶搭AI智慧眼鏡熱潮，刷滿回饋6%、新戶再送好禮

AI應用熱度不減，台新銀行則瞄準「科技x健康」雙題材，攜手燦坤、蔡司與小林眼鏡，共同打造「EyeCare護眼生態圈」，並推出針對燦坤聯名卡的期間限定回饋。11月7日至16日於燦坤門市預購Rokid樂奇AI智慧眼鏡，單筆刷卡滿12,600元即可獲得600元APP現折券，再搭配最高2%燦坤K幣回饋，合計可享最高6%回饋。

不只眼鏡消費，11月7日至12月31日於小林眼鏡配鏡也能加碼5%燦坤K幣，結合健康與消費回饋。對新戶而言更是入手好時機，2025年底前申辦燦坤聯名卡並完成任刷5筆任務，即可折抵燦坤會員費，再加碼送迎新好禮，如陶瓷吹風機、萬國轉接頭、電競滑鼠三選一。此外，刷卡分期滿額還可抽燦坤K幣最高2,400點，限量回饋等你搶，科技控與聰明卡友千萬別錯過。

三卡三路線！攻佔消費者心佔率 年末刷出財富與樂趣

從數位創新、運動行銷到科技健康跨界合作，北富銀、永豐與台新三家銀行正全力佈局信用卡市場，藉由串聯日常生活場景與深度體驗，讓刷卡不再只是支付工具，更是開啟娛樂、旅遊與健康的金鑰。年底將至，善用信用卡優惠不只省荷包，也能享受多元生活價值，卡友們記得趁早上車、搶好康！

