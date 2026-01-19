信用卡利率上限引反彈 「川普卡」能否避免瑞草洞李鐘奭描述「低利害弱勢」情況

韓劇《瑞草洞》有一個案件的劇情涉及借貸，女主角對於銀行以高利率壓榨弱勢個人戶不滿，但男主角則指出，若強行限定借款利率，銀行將因風險太大且無利可圖，拒絕借款給弱勢帳戶，反而將使弱勢沒辦法貸到款項。



這樣的情況真實在美國上演，美國總統川普（Donald Trump）提議將信用卡利率強制設在10%的上限，果然引發金融服務業強烈反彈。目前，白宮目前正研議一項名為「川普卡」（Trump card）的新提案，希望平衡擴大消費者信用獲取管道與產業穩定。



「川普卡」：白宮與大型銀行的妥協方案？



川普上周於其社群平台「Truth Social」發文，公開呼籲應將信用卡利率上限設定為10%。他並明確表示，這項措施計畫於2026年1月20日，即他第二個總統任期的一周年紀念日正式生效。

廣告 廣告

然而，這項激進的提案隨即面臨巨大的法律與產業阻礙。法律專家指出，強制性利率封頂通常需要經過國會立法通過，而非單憑總統行政命令即可達成。同時，金融服務業更發出嚴厲警告，認為10%的利率上限將導致銀行風險溢價失衡，迫使金融機構為了避險而大幅縮編信用貸款，最終導致數百萬名持卡人喪失使用信用卡的權利。

面對產業的抵制，國家經濟委員會（NEC）主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett）在接受《福斯財經網》（FOX Business）節目採訪時透露，行政部門正與大型金融機構進行深入對話。哈塞特表示，討論焦點已轉向一種名為「川普卡」的概念，其核心理念是透過銀行自願參與，來擴大對消費者的信用供給。

哈塞特在節目中指出：「我們一直與大型銀行的執行長（CEO）進行對話，他們認為總統的構想極具啟發性，是一個非常出色的主意。」

電子支付聯盟警告：1.9億持卡人恐受衝擊



根據哈塞特的說法，這些大型銀行可能會「自願性地」為特定族群提供信用服務。該目標族群被描述為正處於財務「甜蜜點」（Sweet spot）的消費者：他們雖然目前缺乏足夠的信用槓桿或管道，但擁有穩定的收入與生活型態，展現出足夠的還款能力與信用價值。哈塞特強調，這項方案的預期效果是銀行將主動推出新型態的「川普卡」，因此可能不需要透過繁瑣的立法程序。

儘管白宮試圖轉向自願性方案，但產業界對於「10% 利率上限」的負面分析仍持續發酵。電子支付聯盟（EPC）針對10%利率上限的影響進行了量化評估，其研究結果應驗了《瑞草洞》男主角的說法，若該政策強制實行，將有82%至88%的信用卡持有者面臨卡片被註銷或信用額度被大幅削減的困境，其中中低收入者受害最深。

EPC的報告進一步估計，幾乎所有信用評分在740分以下的信用卡帳戶都可能被關閉或受到嚴格限制。這意味著全美約有1.75億至1.9億名持卡人將受到直接衝擊。



摩根大通示警：信貸萎縮將衝擊整體經濟



摩根大通（JPMorgan Chase）財務長傑瑞米．巴納姆（Jeremy Barnum）在第4季財報電話會議上，也對此政策表達了高度憂慮。他認為10%的利率上限不僅會損害銀行業務，更會透過信貸管道的萎縮進而重創整體經濟。

「事實上會發生的情況是，服務提供模式將發生劇烈變化。」巴納姆表示：「具體而言，人們將失去獲得信用的管道，這種影響將是極其廣泛且深遠的，特別是那些最需要信用貸款的人群。」

巴納姆進一步分析，這種信貸緊縮可能對消費者產生嚴重的負面後果，並對整體經濟體系造成下行壓力。雖然他並未給出具體的財務損失預測，但他承認信用卡業務對摩根大通而言是極具競爭力且重要的核心業務，若政策導致該業務無法維持商業合理性，銀行將不得不退出相關市場。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

