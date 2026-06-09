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國內信用卡消費動能維持高檔，單月刷卡量持續站上4,000億元。金管會今(9)日公布今(2026)年4月信用卡業務統計，32家發卡機構總簽帳金額逾4,159億元，雖較3月減少約365億元，但仍創歷年同期新高。累計前4月簽帳金額達1兆6,681億元，年增12.38%，同樣刷新同期紀錄，顯示信用卡交易量居高不下。

4月刷卡金額回落的原因，主要是3月適逢世界棒球經典賽熱潮，帶動國人出國旅遊與海外消費，加上228連假部分簽帳款項遞延入帳，使得3月基期較高所致。進入4月後，儘管月減365億元，但相較去(2025)年4月則有426億元的增長，年成長11.41%。

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海外刷卡仍是重要亮點。4月海外簽帳金額再度突破700億元大關，達707.46億元，占整體簽帳金額17.01%，為史上單月第三高，僅次於今年3月的781.37億元及去年12月的716.01億元，反映清明連假、日本櫻花季及海外旅遊暢旺，推升海外消費維持高檔。

在個別銀行表現方面，五大發卡銀行4月合計刷卡金額3,024.74億元，市占率為72.72%。其中，中國信託4月信用卡簽帳金額達803.09億元，蟬聯冠軍寶座；國泰世華746.48億元居次；台北富邦511.45億元排名第三；第四及第五名分別為玉山銀行496.03億元、台新銀行468億元。

累計今年1~4月表現，中國信託累計簽帳金額3,192.44億元，傲視群雄高踞榜首；國泰世華2,948.30億元排名第二，雙方差距約244.13億元。台北富邦、玉山銀行及台新銀行則分別以2,073.09億元、1,995.63億元及1,861.75億元分居第三至第五。

至於信用卡收入方面，4月簽帳手續費、循環利息及預借現金手續費等三大收入合計達71.62億元。中國信託收入13.11億元保持第一；第二名為國泰世華12.32億元，為唯二突破10億元的銀行；玉山銀行8.00億元居第三，台新銀行7.49億元晉升至第四，台北富邦7.26億元落居第五。

截至4月底，總體流通卡數約5,958萬張，有效卡量約4,012萬張，動卡率67.34%，4月平均每卡簽帳金額為10,367元。循環信用餘額約1,165億元，未到期分期付款餘額約1,657億元，當月轉銷呆帳金額5.6億元；逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額比率平均為0.23%，整體風險控管維持穩定。

2026年4月信用卡簽帳金額TOP 10，如下表：

原文出處

信用卡前4月刷破1.66兆 中信銀國泰世華廝殺

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