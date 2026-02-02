信用卡機接優雅出行 3大國際組織優惠比較

出國旅遊滿手行李太辛苦，預約「機場接送」優雅出遊！統整3大國際組織2026年的機接方案，以雙北市至桃園機場為例，Visa各卡等網路預約價格在475元~968元間，萬事達卡價位落在475元~888元間。JCB是唯一提供免費機場接送的信用卡組織，只要購買國際機票或團費滿3萬元就能預約，每月總量最多1,000次，若是額滿只能適用單趟900元方案。

Visa信用卡卡友支付全額國際機票或8成以上的海外團費，即可享有機場接送優惠。一般來說，透過網路預約比較划算，像是從雙北市到桃園機場，白金卡、御璽卡、無限卡的單趟價格為968元、675元、475元；若使用電話預約則為白金卡1,018元、御璽卡725元。若遇連續假期須在7個工作天前完成預約。

萬事達卡機接條件為刷卡支付國際機票或海外團費滿1萬元，且刷卡日期與預約接送的日期須在6個月內。也就是說，若搭乘機票價格未滿1萬元的廉價航空，則無法使用機接服務。連續假期接送全台不分區域一律加收400元費用，並須在7個工作天前完成預訂。

以雙北市前往桃園機場為例，萬事達卡白金卡機接費用最低888元，優於Visa白金卡收費；鈦金卡、鈦金商務卡、世界卡以上費率分別為728元、668元、528元。使用台北富邦costco聯名卡最優惠，單次僅收475元，價格與Visa無限卡相同。

JCB是3大國際卡組織中唯一提供「免費」機場接送的業者，晶緻卡或極緻卡持卡人購入國際機票或支付海外團費單筆滿3萬元，就能透過網路預約1次，刷卡日期與接送日期須相隔3個月內，平常日接送要5個工作天前預約，連續假日須在10個工作天前預訂。若當月免費名額用罄，卡友只能以最低900元的價格使用服務。

2026年3大國際發卡組織機場接送方案，如下表：

