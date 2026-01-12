信用卡砲火瞄準量販店 大全聯家樂福衝回饋

銀行瞄準春節採購潮，針對量販店、超市祭出刷卡優惠。台新銀行「大全聯信用卡」設計「開春送紅包」活動，卡友到全聯集團購物最高可獲11%福利點，綁定全支付在全聯店外交易拿5.5%福利點。中國信託uniopen聯名卡則主打家樂福專屬好康，單筆刷滿額即贈4%現金折價券，購買指定商品滿額再送10%折價券。

台新銀行啟動全聯集團「2026開春送紅包」方案，即日起至3月底，在去(2025)年與今(2026)年申辦大全聯JCB卡的持卡人，在大全聯購物不限支付方式，都能得到2.2%福利點，綁定全支付單筆交易滿500元加拿4.8%。當月在大全聯、全聯福利中心或綁定全支付在全聯店外都有消費紀錄，且金額均超過1,000元，最高再送4%福利點。

若加上大全聯信用卡在全聯店內交易基本回饋0.3%，全聯消費加碼1%，疊加踩點消費的4%，全聯、大全聯最高回饋率分別為5.3%、11%，以全支付在全聯店外購物回饋也有5.5%。

同時，國泰世華與上海銀行也釋出全聯集團相關好康，持國泰世華CUBE卡在3月底前線上領券，且當月累積結帳滿2,000元，綁定全支付在全聯、大全聯在內的通路交易均贈3%小樹點。上海銀行小小兵回饋卡綁定全支付，在全聯、大全聯採買可享最高5%現金回饋。

玉山銀行、永豐銀行與凱基銀行不落人後，以玉山Unicard綁定全支付到指定通路購物，最高贈送4.5% e point。永豐現金回饋JCB卡連結全支付於特選通路交易，包含既有的1%現金回饋在內，最高能賺4%刷卡金。使用凱基魔BUY卡綁定全支付並完成登錄，6月底前在指定通路消費滿3,000元，則能入手4%現金點。

中國信託uniopen聯名卡加強家樂福購物優惠，即日起至2月28日卡友於家樂福量販店購入家電單筆滿3,000元、不限購物業種單筆刷滿2,500元，或在家樂福超市店單筆買滿1,000元，均贈4%現金折價券。前往量販店或超市店選購生鮮商品，滿259元送26元現金折價券，購買家樂福自有品牌商品單筆滿599元贈60元折價券。一系列好康加總後，折價回饋超過14%。

