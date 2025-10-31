信用卡繳地價稅大全 回饋刷卡金抽韓國遊

11月起開徵地價稅，以信用卡繳稅最便利，不僅免手續費還能享好康，更可分期付款。今(2025)年有28家銀行釋出刷卡免手續費福利，僅高雄銀行與樂天信用卡須支付費用。臺銀、合庫、一銀、華南、彰銀、兆豐與臺企銀則提供台灣Pay專屬優惠，每繳納1筆費用即贈50元刷卡金或點數；台北富邦、永豐、玉山銀行祭出現金回饋；元大卡、台新卡綁定指定電子支付繳納最高送5%。

有房族、有地族11月要繳納地價稅，今年預估開徵戶數約924戶，稅額約986億元，原定繳稅期限至11月30日，因適逢假日順延至12月1日為止。若未在規定期限內繳納，每超過3天加收1%稅費，最高加收10%。

使用信用卡一次繳清地價稅基本上不須支付手續費，只有高雄銀行、樂天信用卡收取每筆20元或1%費用。臺銀、合庫、第一銀行、華南、彰銀、兆豐銀行與臺企銀積極推廣「台灣Pay」，綁定帳戶或信用卡掃碼繳款，每筆贈送50元刷卡金或等值紅利。同時，財金公司啟動抽獎活動，以台灣Pay綁定指定銀行帳戶或信用卡納稅，每繳1筆享1次抽獎機會，最大獎為韓國釜山機加酒雙人旅遊券，市價高達6萬9,000元。

永豐銀行針對地主們主打繳付3筆稅款，登錄送100元刷卡金。玉山信用卡卡友綁定玉山Wallet繳稅，每筆可獲0.2% e point。台北富邦鎖定有分期需求的持卡人，單筆分期滿2萬元且期數滿6期，免抽獎直接拿200元刷卡金，分期滿18期更加碼至500元。

元大銀行力推以悠遊付綁定帳戶繳地價稅，單筆滿2,000元贈100元悠遊付儲值金。使用街口支付綁定台新銀行街口聯名卡付款領0.15%街口幣，當月繳費交易達2,000元，地價稅回饋衝上1.15%。icash Pay綁定台新卡繳付稅金，當月一般消費滿3,000元，就能獲得地價稅5%的OPENPOINT點數。

還有20家銀行提出地價稅分期付款方案，土銀、合庫、一銀、臺企銀、新光銀、陽信、聯邦銀行、遠東銀行、元大、永豐、玉山、台新、安泰與中國信託等14家給予0利率優惠，單筆稅費滿1,000元~1萬元可分3、6期0利率。其中又以新光銀行不用任何條件就能分3期、6期0利率最優惠。

2025年刷信用卡繳地價稅優惠方案，如下表：

