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從信用卡繳納綜所稅金額，就能看出全國財富分布情形。《卡優新聞網》統計各縣市刷卡報稅數據，六大直轄市中以台北市每卡刷出40.9萬元最高，其後依序是台中市、台南市、新北市、高雄市與桃園市。不過「真天龍國」其實在大新竹區，新竹市以每卡繳41.8萬元超越台北市，而新竹縣每卡31.2萬元躍居全國第3名，遠超台北市以外五都。

根據財政部資料統計，今(2026)年共有705萬人完成個人綜合所得稅申報，扣除初步統計須退稅的336萬戶後，在非現金繳稅方式中，以信用卡繳納最高，筆數153萬9,424筆、金額達2,700億元，其次為晶片金融卡8萬8,068筆、金額27.12億元，電支帳戶7萬4,937筆、金額12.12億元，而活期帳戶轉帳雖僅有6萬6,326筆，但稅額卻有68.69億元之多，顯見「信用卡」已是最大宗的繳稅工具。

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從各縣市刷卡繳款情況，即可進一步了解財富分布狀況。以六個直轄市來看，「台北市」繳納稅額蟬聯冠軍，平均每卡繳納40萬9,763元，貢獻國家稅收最多。「台中市」每卡繳出15萬8,936元居次，第3名為「台南市」，平均每卡繳13萬3,440元。其餘依序為新北市12萬2,574元、高雄市10萬4,805元，以及桃園市9萬9,883元。

然而「賺最大」是大新竹區，為全國「含金量」最高的區域。其中，新竹市以每卡41萬8,231元登上全國繳稅王，狠甩台北市近1萬元，新竹縣也以每卡31萬2,298元位居全國第3名。推測主因是「新竹科學園區」的加持，科技新貴們帶動大新竹整體收入上揚，成就最富有的地區。

此外，「連江縣」平均每卡繳稅5萬6,951元，排在第18名，以觀光為主要收入來源的馬祖，在疫情解封初期的2024年曾以每卡繳稅11萬4,210元，搶下全台第6名，如今卻掉到後段班，可能是因國旅萎縮所致。「花蓮縣」單卡繳付4萬8,750元落至倒數第2名，僅勝過吊車尾屏東縣的4萬5,392元，推估與去(2025)年風災重創觀光收入有極大關聯。

2026年縣市刷卡繳綜所稅平均金額排行，如下表：

原文出處

信用卡繳稅縣市排行榜 大新竹賺最多狠甩台北

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