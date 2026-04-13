信用卡首刷禮大車拚 行李箱折疊車回饋升級

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今(2026)年第2季信用卡首刷禮華麗登場，各式好禮讓新戶慢慢挑選！聯邦銀行祭出賴點卡全新禮遇，新戶辦卡不僅能拿300元券，還能獲得LINE Pay 4%加碼回饋。玉山熊本熊卡新戶首刷滿額就能入手熊本熊折疊車與保冷袋。富邦J卡、台新昇恆昌聯名卡首刷送上掀式行李箱。一銀iLEO卡新戶獨享國內外指定交易加碼10%刷卡金。

聯邦賴點卡主打國內外消費回饋1%、3% LINE POINTS，綁定LINE Pay後偶數日於指定通路交易加碼5%。新戶透過指定連結辦卡，次月起6個月內國內一般消費通通加碼4%，加總國內回饋率衝上10%，相當於購物通通打9折，且核卡後30天內任刷1筆還送300元即享券，可在7-ELEVEN、全家、家樂福、大全聯……等16大品牌使用。

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若計畫前往日本旅遊，申辦玉山熊本熊信用卡即享高回饋，於日本購物送2.5%刷卡金，指定通路回饋率更提高至8.5%；綁定玉山Wallet APP就能在所有PayPay通路掃碼購物，享3.5%現金回饋且免收1.5%海外交易手續費。即日起新戶經由專屬連結申請，核卡後30天內國內刷滿2,999元免登錄，即可獲得熊本熊折疊車與保冷袋，家庭收納或露營、野餐都適用。

想入手時下最流行的「上掀式行李箱」，可申辦台北富邦J卡。6月底前新戶於指定頁面辦卡，核卡後30天內任刷3筆1,000元，並設定以富邦帳戶扣繳卡費，登錄後送24吋上掀式行李箱。5月底前新戶經由特定網址辦理台新銀行昇恆昌聯名卡，核卡後30天內任刷3筆888元，贈20吋上掀式行李箱或雙電壓旅行折疊鍋。

第一銀行iLEO信用卡強打新戶回饋，進入指定網頁辦卡，核卡後60天內單筆刷滿1,000元可獲200元即享券；設定以iLEO帳戶扣繳卡費並使用電子帳單，核卡後90天內綁定台灣Pay、LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay，筆筆交易享10%現金回饋；在海外實體商店結帳或海外網購同樣能領10%刷卡金。

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