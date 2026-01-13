信用卡首刷禮新登場 出國刷保費拿高回饋

農曆年前辦張信用卡買年貨，拿個首刷禮過好年。申辦永豐銀行保倍卡享好禮3選1，刷卡滿額再領200元超商券，申請現金回饋JCB卡送20吋行李箱。辦理遠銀快樂卡也有好禮3選1，可拉走市價3,500元的24吋小胖行李箱。聯邦銀行M卡新戶核卡後在日本實體商店消費，獨享加碼3%現金回饋。

新年新氣象，檢視手中保單來補足保障，使用永豐保倍卡繳費享保費1.2%現金回饋或12期分期0利率，有效減輕荷包壓力。新戶透過指定連結辦卡，核卡後30天內一般消費或於全聯通路購物累滿2,000元，或是綁定指定行動支付累積交易滿1,000元，送肩頸按摩器、不鏽鋼旅行萬用鍋或800元即享券3選1，繳納保費累積滿888元額外加贈200元7-ELEVEN即享券。

永豐現金回饋JCB卡國內外消費給1%、2%現金回饋無上限，指定網購、百貨、日本消費，或綁定全支付交易通通加碼3%，在日韓泰實體商店結帳再給5%，回饋率最高衝上10%。新戶經由專屬連結申辦，核卡後刷滿400元送200元超商購物金，一般消費累積滿2,000元或綁定指定行動支付交易滿1,000元，再贈20吋行李箱。

持遠銀快樂信用卡於指定百貨或綁定LINE Pay交易，最高有5%現金回饋，正好在年節期間採購年貨。新戶於指定網頁辦卡，核卡後次月底前新增一般消費滿6,000元，可選擇24吋小胖行李箱、多功能雙層電蒸籠或1,000元即享券，其中市價3,500元的24吋小胖箱最受歡迎。

聯邦M卡刷海外實體商店拿3%現金回饋，指定航空、訂房網、旅行社、交通類交費最高送6%刷卡金。新戶透過專屬連結辦卡，核卡後30天內累積刷滿1,288元，贈300元刷卡金、20吋行李箱或聯邦租車1日體驗券3選1。3月底前在日本實體商店購物額外加贈3%刷卡金，疊加既有福利，日本購物回饋高達6%。

