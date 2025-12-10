信用卡黑科技大爆發 一鍵支付網購無斷點

科技改變人們的消費習慣，也驅動支付方案不斷進化。萬事達卡國際組織不斷創新，預計明(2026)年初導入一鍵支付(Click to Pay)服務，並規畫建立AI智慧商務支付生態系統，未來可直接於AI系統中無斷點購物。Visa攜手「Oen應援科技」導入Visa Click to Pay功能，結帳效率大幅提升50%。聯卡中心預計推出打詐神器「Üny App」，網購不用輸入卡號更輕鬆。

根據經濟部統計，台灣電商市場在今(2025)年1月~10月創下3,835億元營業額，為歷史同期新高。但是高達83%消費者曾在網購結帳過程中放棄購物車，主因是「結帳流程過於繁瑣」。

看準消費者痛點，萬事達卡即將在明年初提供一鍵支付(Click to Pay)服務，持卡人只要事先在特定網頁建立帳號並綁定卡片，於合作網站購物時不須輸入繁複資料，即可一鍵付款，並以生物辨識技術完成身分驗證，以虛擬卡號結帳。首波合作對象為聯邦銀行、ChargeSPOT及tripool旅步。

隨著愈來愈多民眾使用AI服務，萬事達卡推動「AI智慧商務支付(Agentic Commerce)生態系統」，整合AI助理、智慧錢包、商戶、發卡機構與收單機構，消費者使用AI助理搜尋商品或進行旅遊規畫時，不用另外跳出網頁，就能直接在系統內快速完成交易，同時解決網購個資外洩、盜刷問題，達成「無斷點購物」的體驗。

Visa發卡組織今(10)天宣布「Visa Click to Pay」搶先落地，與整合售票、金流與CRM的台灣公眾科技新創公司「Oen應援科技」合作。持卡人透過應援科技平台建置的消費平台付款時，不必輸入卡號，而是以手機進行生物辨識，取代傳統簡訊OTP快速刷卡結帳，整體效率最高提升50%。代碼化(Token)技術交易確保真實卡號不外流，並且符合數發部與金管會近年對洗錢防制與交易安全的要求。

聯合信用卡中心致力於「防詐」，力推全新打詐神器「Üny App」，民眾下載APP後完成註冊與綁卡，未來所有網購都不須填寫信用卡授權單，而是由APP提供加密後的代碼給店家，讓店家直接串接銀行完成刷卡交易，大幅降低個資在交易流程中外洩風險，最快明年1月上線。

