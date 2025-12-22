信用管制奏效？中研院：房貸支出預期減緩 過半民眾仍看漲房價

中研院調查發現，房租或房貸開銷的預期平均上升幅度為2.6%，年減1.8個百分點，相關開銷漲勢可望趨緩；不過，仍有過半數民眾預期半年後房價上揚。資料照



中央研究院經濟研究所今（12/22）日公布最新一期「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，受到央行第七波選擇性信用管制，「房租或房屋貸款開銷」的預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%、下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩；不過，仍有過半數的民眾預期半年後房價會上揚。

民眾對通膨預期是影響物價的重要因素之一，中研院經研所總體經濟預測小組自2023年10月起，每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」的試做，以了解消費者對通膨預期的看法，明年起將調整為每季進行一次。

中研院經研所研究員楊淑珺表示，民眾預期生活成本在一年後的平均升幅為8.9%，較去年同期的11.3%明顯下降。其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」及「食物（含外食）開銷」的平均漲幅仍處高位，分別達15.1%與12.3%，而CPI外食費年增率自去年11月至今年11月連續高於3%，反映餐飲服務價格仍位於高檔，讓多數消費者認為未來一年食物開銷恐進一步上升。

在CPI變化預期方面，有8成6的消費者預期一年後CPI會上升，若與去年同期調查相比，預期一年後CPI年增率升幅高於2%的比例，已從7成8降至5成6左右，而民眾對一年後CPI變化的中位數預期為2.5%，亦較去年同期調查下降0.5個百分點。

值得注意的是，本次調查持續追蹤消費者對半年後房價的預期，央行自去年9月啟動第七波選擇性信用管制，導致房市冷卻，政府於今年9月宣布鬆綁房地合一稅中「自住重購退稅」優惠，同時，央行也將「換屋族」出售原有房屋的期限由1年延長至18個月。

楊淑珺指出，調查顯示，民眾對半年後房價的預期，與今年4月調查時相似，並未因法規鬆綁而上升，有近5成8的人預期半年後房價會上升；又民眾對半年後房價的預期漲幅則呈溫和，多數認為上揚幅度在5%以下，整體預期半年後房價平均漲幅為2.5%，較今年4月調查的預期平均漲幅2.7%，出現微幅下滑。

數據提到，「房租或房屋貸款開銷」的預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%、下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩。

楊淑珺說，央行祭出第七波房市管制，主要有一個目的是改變民眾對房價上揚的預期心理，但這個數據是看不見的，所以，經研所透過調查直接詢問民眾半年後對房價是預期，目前房市呈現「量縮、價鬆動」的格局，但仍有超過半數以上的民眾認為，半年後房價持續上揚，回顧今年約落在2.5%至2.7%，民眾對房價的預期出現小幅的變化。

中研院經濟所說明，本次調查時間為2025年10月2日至18日，問卷調查採雙底冊抽樣法，市話與手機合計樣本為2210人，並在居住地區、性別與年齡三個面向進行加權，以確保樣本具台灣消費者代表性。此調查在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.09個百分點。

