信眾獲停轎「獻花掛粉紅超跑」 結緣品拚創意！

記者郭彥廷、何正鳳、吳繢杉／高雄報導

白沙屯媽祖來到港都，遶境出現溫馨畫面，女子捧著花緊跟粉紅超跑，媽祖特別停下將她的花束掛在神轎上，沿途的香燈腳也展現創意，有人手做Q版媽祖水晶棒棒糖，還有人改裝寵物推車，推著供奉的媽祖神尊一起遶境，還替媽祖撐傘遮陽，場面熱鬧溫馨。

媽祖選中女子的花束。

女子捧著花束跟在粉紅超跑旁，轎班人員看到她，白沙屯媽祖跟著停下。

女子送的花束掛在媽祖的轎車旁。

兩人拿走女子花束放在神轎手柄，也把原本的兩束紫花交給她，遶境第一天獻花被掛上粉紅超跑，讓信眾超感動。

白沙屯媽祖南下來到港都高雄。

獻花信眾王婕卉：「特地早上的時候先去陪著祂（媽祖）走一段，如果祢給我那個夢是真的，那我今天有準備花要來給祢結緣，六點多就開始走的人就說，妳今天是唯一一個就是有停下來接妳花的。」

信眾帶著供奉神尊一起遶境。

花店業者也po文表示，花材能被選中與有榮焉。白沙屯媽祖來到港都，香燈腳各出奇招比創意，有人手做Q版媽祖水晶棒棒糖要跟其他信眾結緣，還有香燈腳帶著供奉神尊一起遶境，南臺灣艷陽高照，就怕媽祖太熱，還替祂撐上一把粉紅遮陽傘。

陳姓信眾表達意見。

陳姓信眾：「用推車有沒有，機動性比較好，媽祖是女神啊，曬黑要美白比較麻煩。」

信眾改造寵物推車，推著媽祖神尊前進。

跟隨白沙屯媽祖，第三年帶上神尊遶境，高規格禮遇的還有這位信眾，寵物推車推著媽祖神尊前進，紅黃色令旗、扇子、燈籠。

塗姓信眾表達意見。

塗姓信眾：「是寵物車下去改造，是塗家的媽祖跟千里眼跟順風耳媽祖。」

香燈腳追媽祖別出心裁，還有人手做千里眼、順風耳娃娃掛在帽子、包包上，粉紅超跑遶境第二天依舊熱鬧。

