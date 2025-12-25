信眾聚集！奈及利亞清真寺爆炸 疑自殺炸彈攻擊5死35傷

西非國家奈及利亞東北部城市邁杜古利（Maiduguri）一座清真寺，當地時間25日晚禱期間發生致命爆炸，造成5人死亡、35人受傷。警方稱發現了疑似自殺式背心的碎片，這起悲劇極可能是自殺式炸彈攻擊。

民眾在邁杜古利查看清真寺內的致命爆炸現場。（圖／美聯社）

根據《美聯社》等外媒，事發在當地時間下午6點左右，地點位於阿杜姆清真寺（Al-Adum mosque），當時清真寺內聚集了許多信眾。博爾諾州（Borno）警察指揮部發言人達索（Nahum Daso）透過聲明證實，調查人員在爆炸現場尋獲疑似自殺式背心的殘骸碎片。

報導稱，這起爆炸案是該國北部地區近期一連串攻擊事件中的最新一起，當地正與多個武裝團體交戰，包括博科聖地（Boko Haram）及其分支組織伊斯蘭國西非省（Islamic State West Africa Province）。

清真寺發生爆炸後，信眾的拖鞋散落一地。（圖／美聯社）

聯合國統計指出，自2009年以來，該國已有數千人在衝突中喪生，數百萬人被迫流離失所。儘管尚無任何組織宣稱犯下這起最新攻擊，但自殺式炸彈攻擊長期以來被認為是博科聖地的慣用手法，這個伊斯蘭激進組織過去曾多次宣稱對東北部地區的類似攻擊負責。

分析家指，博科聖地運用自殺炸彈客發動襲擊的頻率在過去幾年來有所下降，但該組織仍具備發動攻擊的能力。去年7月，博爾諾州一場婚禮遭遇3波自殺式攻擊，引發外界對該激進組織恐重新採用這種手法的擔憂。

