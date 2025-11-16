信眾設香案迎媽祖 鞭炮聲不斷

北港朝天宮媽祖南都巡歷，民政局籲請各參與宮廟共同遵循「宗教優質化」政策理念。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

北港朝天宮媽祖南都巡歷十六日首站來到鹽水區，沿線湧入大批信眾夾道迎駕，各宮廟皆開放廁所讓信眾方便，街道香案林立非常熱鬧；民政局雖然事先勸導勿於行進路段燃放爆竹，但鞭炮聲仍此起彼落，影響空氣品質。

民政局長姜淋煌指出，這次北港朝天宮媽祖南都巡歷，黑面三媽將走訪台南十七個行政區，請各參與宮廟共同遵循「宗教優質化」政策理念，行進路段請勿燃放爆竹，以免影響隊伍安全及秩序。香路需保持乾淨整潔，避免焚燒紙錢及堆置雜物。巡境沿線廟宇均設有廁所，請民眾多加利用。關於「鑽轎腳」將依各廟宇現場公告，若未開放敬請遵守，不任意鑽行，以確保活動安全。

鹽水區長陳文棋說，為確保首日遶境活動順利進行，公所事前完成動線協調、交通疏導、人員派遣及環境整備，並與警方、義交、義消及志工團隊密切合作，共同維護現場安全與秩序。去年鹽水經歷凱米風災淹水，今年又逢丹納絲颱風，許多房屋及農作物受損，民眾殷切希望北港媽南都巡歷，能護佑鹽水風調雨順四季平安。