「信福傳情」 郵遞手寫溫度

記者范瑜／專題報導

為展現郵筒風情與手寫郵件傳遞的情感重量，中華郵政公司即日起至7月5日，在郵政博物館臺北館推出「信福傳情─信箱郵筒郵票特展」，除展示郵政博物館典藏的信箱郵筒及寫信傳情郵票外，還搭配郵票展出國內、外經典郵筒模型，期透過信箱郵筒之設計演變介紹，傳遞人們與書信的溫暖故事，歡迎民眾一同感受「手寫有溫度、寄信有溫情」的幸福與美好。

親手執筆 重拾寫信趣味與收信驚喜

隨處可見的「紅綠郵筒」不僅是臺灣人的共同記憶，更是連結情感與物流的重要橋梁，為帶領大眾深度探索郵遞魅力，中華郵政推出「信福傳情─信箱郵筒郵票特展」，規劃「咱的信箱郵筒」、「特色萌郵筒」、「郵政×聯名＝可愛爆擊」、「異國郵筒風情」、「郵遞幸福」、「書信小古事」、「手寫傳i意」等單元，以及「意郵未盡～寫張明信片」活動，鼓勵觀展者親手拿起筆，重拾寫信的趣味與收信的驚喜。

在「咱的信箱郵筒」展區中，展示大清郵筒、木製信筒、趕班信筒、普通雙口信箱／信筒、限時雙口信筒、平包郵筒、普通單口信箱、雙口方柱型限時信筒等模型與簡介，逐一呈現我國郵政發展縮影，並展示郵政80週年、100週年、120週年紀念郵票；除常見的紅綠郵筒外，「特色萌郵筒」展區也陳展了為推廣各地人文風情的特色郵筒，包含風獅爺郵筒、樂桃町郵筒、劍獅郵筒、綠島豆丁海馬海底郵筒、月光精靈貓頭鷹郵筒、伯勞鳥特色郵筒等，讓原本平凡的基礎設施成為推廣地方文化與美學的藝術品。

環保郵車 守護情感也守護地球

由於郵筒設計與演變不僅乘載著各個國家的郵政歷史與文化發展，更與人們書信交流的情感緊緊相依，「異國郵筒風情」主題展示了瑞士、新加坡、泰國、韓國、日本等多國郵筒模型、徽章及郵票，讓嚮往異國郵筒風情的民眾一窺各國特色；而隨著科技發展與提倡環保，各國郵政車輛紛紛改以電能取代傳統燃油，讓遞送郵件與包裹更「綠能」，「郵遞幸福」展區中，展出奧地利、瑞典、瑞士、冰島、希臘、土耳其、丹麥等地郵政車輛郵票，象徵著郵遞服務在守護情感的同時，也致力於守護地球。

特展中展示郵政博物館典藏的信箱郵筒。（記者范瑜攝）

民眾可透過現場豐富展品與介紹，了解信箱郵筒之設計演變。（記者范瑜攝）

特展中也展示了瑞士、新加坡、泰國、韓國、日本等多國郵筒徽章。（記者范瑜攝）

「特色萌郵筒」、「郵政×聯名＝可愛爆擊」等主題展區，帶領民眾探索郵政多元魅力。（記者范瑜攝）

現場展示多款彩色復古版與簡約時尚版的郵筒明信片。（記者范瑜攝）

現場特別規劃「意郵未盡～寫張明信片」主題區，歡迎觀展者親手拿起筆，重拾寫信的趣味與收信的驚喜。（記者范瑜攝）

現場陳展多國郵筒模型，讓嚮往異國郵筒風情的民眾可一窺各國特色。（記者范瑜攝）

參觀資訊。（資料來源：郵政博物館；記者范瑜整理）