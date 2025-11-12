信立化學Q3業外大進補10.97億 前三季EPS 15.6元
信立化學（4303）公告2025年第三季財報。公司單季合併營收達2.77億元，較2024年同期成長288.73％，毛利為0.51億元，年增353.93％。受惠於集團事業整合及運動鞋材、時尚精品、機能材料出貨放量，營運規模擴大。不過，本季主要獲利來源仍來自認列業外收入10.97億元，推升稅後淨利至8.05億元，單季EPS達8.51元。
信立累計2025年前三季合併營收7.80億元，年增332.14％；營業毛利1.35億元，年增424.5％；歸屬母公司稅後淨利14.76億元，年增逾四倍，EPS為15.60元，約等於1.5個股本。
第三季毛利率為18.31％。在業外收益挹注下，稅後淨利率攀升至293％，顯示業外項目為本季主要獲利來源。公司同時指出，PU合成皮與環保水性配方等產品出貨逐步增加，營運轉型仍在推進中。
信立公告10月合併營收0.7億元，累計1–10月營收8.5億元，年增231.24％。主要動能來自乾式PU、濕式PU與榔皮等產品線延續訂單；子公司普大取得美系精品包與國際運動品牌限量款訂單，相關出貨維持穩定。
公司指出，面對國際高端品牌對材料一致性與耐用性要求提升，已透過技術升級與彈性交期管理，維持合作基礎並穩定出貨。永續轉型為公司中長期經營主軸，已依GRI準則發布永續報告書，揭露環境管理、職安衛生與供應鏈治理等資訊。公司規劃將節能減碳、替代材料研發與製程改善列為後續投資方向，以提升環境績效。
展望2025年第四季與2026年第一季，信立採取「雙軌策略」，一方面維持傳統合成皮製造與客製化塗佈業務，保持現金流穩定；另一方面持續開發機能性與環保型材料，拓展智慧穿戴、運動用品及高端家居應用市場。
信立將聚焦三個方向，新產品快速量產與穩定品質以提升客戶導入率；優化成本結構與供應鏈布局，降低原物料波動風險；加速水性塗層、生物基材料等永續產品商用化，提升在歐美及日系ESG供應鏈中的競爭力。未來營運重點將放在產品組合優化與長期體質調整，以期在永續與機能化趨勢下保持營收成長與獲利穩定。
