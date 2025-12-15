信立11月營收年增22％

財經中心/綜合報導

信立化學工業(4303)11月合併營收0.73億元，較上月營收增加4.54％，較去年同期成長22.41％。累計2025年1至11月合併營收為9.23億元，較去年同期成長191.83％表現。

信立表示，受惠於市場對高機能替代需求升溫，從一般用途向高階應用轉型，包含運動鞋材、精品配件與汽車內裝等領域，過去仰賴天然皮革的品牌客戶，現今更傾向選用具備穩定性與機能表現的合成解方，帶動公司旗下乾式PU合成皮、濕式PU合成皮出貨量增加，是11月營收呈月增、年增的主要原因。

隨全球對環境友善材料的需求提升，信立積極推動合成皮革製程去毒化、低排放，導入無VOC配方並排除DMF、甲苯等有害溶劑，不僅減少人體與環境風險，也強化品牌在永續議題上的辨識度與信賴基礎；除製程端優化，信立亦投入回收料再製技術，建構從廢棄物處理、改質、破片至壓出成型的完整循環系統，轉化原本棄置的邊料為高機能建材，並取得GRS再生標章，兼顧節能減碳與資源再利用效益；這些投入不僅回應國際品牌對材料安全與碳足跡的嚴格標準，也強化信立向高值化、多元化發展的技術厚度，為未來持續拓展應用場景與深化客戶合作奠定穩健基礎。

展望2025年第四季及2026年，信立將持續擴大產品應用場景，順應全球消費趨勢由功能導向轉向永續導向的結構轉變，透過深化客戶共創機制與材料升級策略，強化在運動、居家與智慧穿戴等領域的市場滲透力；面對品牌端對材料性能與環保規範的雙重門檻，公司穩固既有塗佈技術優勢同時也積極導入具生質基礎與低碳足跡的新配方，以提高新產品商用化速度與導入成功率；信立也積極與子公司普大的在技術、產品線及市場拓展做雙方面的垂直協同聯動，除了鞏固既有通路，也強化對歐美精品與限量鞋款市場的供貨能力；公司為因應全球市場波動，公司同步優化製造結構、分散原物料風險來源，並透過供應鏈重構提高應變效率，期以強化營運長期成長動能。