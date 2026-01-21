信箱收陌生訂單確認信 他急按「問題回報」慘噴170萬

詐騙手法不斷翻新，從傳統電話詐騙演變至投資、購物甚至交友詐騙，受害情境越來越貼近日常生活。內政部警政署165打詐儀錶板近日公告一則受害案例，民眾因收到不明商品訂單確認E-mail而點擊「問題回報」連結，最終被詐騙集團騙走170多萬元。

一位民眾收到不明購物確認信，聯絡客服想要取消訂單，不料卻被騙走170多萬元。 （示意圖／pexels）

根據165打詐儀錶板的官網，受害民眾表示，當時正在家中滑手機，突然發現信箱收到一封來自「sun陽光商城-訂單已完成」的E-mail通知。郵件內容如同一般購物平台的訂單確認信，清楚標註「已成功購買商品」並附上商品明細，總金額達3萬多元，讓完全沒有進行任何消費的他感到相當傻眼。

由於從未在該店下單，民眾急忙想要取消訂單，便點擊郵件中的「問題回報」按鈕，隨後被轉連結到官方客服LINE。他將情況告知客服後，對方語氣非常篤定地聲稱他確實有下訂單，「他說除非我個資外洩，有人假冒我下單」，接著詢問是否保留訂單。

客服進一步表示，由於廠商已經出貨，若取消訂單不僅需要支付10倍違約金，未來還會有「信用問題」，廠商會對他採取法律措施等。民眾聽到這些說法後越來越緊張，客服隨後開始安撫他，聲稱會幫忙詢問廠商。

等待約2分鐘後，一位自稱經理的人士出面表示廠商同意取消訂單，但為了避免後續風險與麻煩，需要他根據指示操作、驗證身分。接著客服開始一步一步教導他操作銀行轉帳驗證，聲稱是為了避免帳戶之後出現異常狀況，必須立刻配合。

民眾提到，過程中客服不斷催促他加快動作，他也連續進行多筆轉帳，「他們都說當天就會轉回來」。直到客服特別交代他「暫時不要開啟網路銀行」查詢，並要求他轉移至安靜地方，民眾心裡才開始覺得越來越不對勁，驚慌地掛斷電話並撥打165詢問，才發現自己被詐騙。扣除一開始真的有轉回來的錢，他總共損失170多萬元，讓他後悔不已。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

