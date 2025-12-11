信紘科11月業績再創同期新高

財經中心/綜合報導

信紘科技（6667）11月合併營收達 6.4 億元，月增35％、年增65％；累計2025年1至11月合併營收達57.8億元，年增74％，不僅11月、前11月合併營收再次創歷年同期新高紀錄，也凸顯公司在綠色製程建廠解決方案（Turnkey）領域的強勁成長動能。

信紘科表示，11 月單月與前 11 月累計營收皆呈年增率正成長，歸功於全球 AI、先進製程、HPC、車用電子及記憶體市場等產業加速擴建、擴產的相輔相成下，第四季客戶普遍提升拉料與施工速度，公司在二次配服務工程穩健奠定營收表現下，包括廠務供應系統設備等領域的承接量持續增加，尤其是以能源效率與永續建廠為核心的工程類型，已成為帶動營收質變的主要因素，整體專案規模提升、工程結構朝向更高附加價值的方向優化，是信紘科認列的營收動能保持穩健，前11月營收已超越去年全年營收36.28億元的59％水準。

根據 EdgeCore 於 2025 年 8 月發布的市場趨勢報告指出，全球人工智慧(AI)運算需求持續推動資料中心進入新一輪資本支出週期，AI 工作負載已使新建資料中心的機架功耗從傳統標準大幅提升超過 125kW，並預期在未來數年進一步上升至 300 至 600kW，帶動電力、冷卻及高密度機電設備的全面升級。又根據高盛亦預估，為因應 AI 對電力與基礎設施的要求，全球電網至 2030 年累計投資規模將達 7,200 億美元，傳統容量 25–50MW 的資料中心已逐漸無法支撐高密度運算需求，市場正加速轉向 100–200MW 的大型設施與 500MW 以上的園區開發，顯示資料中心與高科技製造對能源效率與基礎建設的需求具備明確且長期的成長動能。上述趨勢顯示，高密度建置、能源管理與機電整合等領域預期將受惠於新一輪建廠需求，其中具備系統整合與工程總包能力的供應商可望在全球投資周期中取得較高的結構性成長機會。

信紘科近年來海外在地化團隊逐漸成熟，美國、日本等地專案進度同步加快，同時公司積極推動的GC（General Contractor）轉型策略所帶來的整合效益正在逐步浮現，不僅與當前資料中心與高科技建廠的投資方向高度一致，長期有助於整廠規劃、機電統包與 Turnkey 服務能力的提升，也使公司在全球高科技建廠投資周期中建立更強競爭力。

展望2026年，信紘科對於整體營運成長深具信心。隨著全球 AI、先進製程及其他高科技產業持續加速擴建，公司目前在手訂單金額已攀上歷史新高，可見市場對能源效率、綠色製程建廠及高密度機電系統等高附加價值工程的需求持續增長，加上公司積極推動GC轉型策略與海外市場開拓佈局，公司以期新產業客戶、新訂單、新市場等三箭齊發，整體效益助力公司營運規模、接案能力與財務結構將更上一層樓，並在全球建廠投資周期中取得更高的市場位置。