信紘科12月、4Q、2025年營收締新猷

美國股市在晶片股強勢領漲下，買盤回流推升四大指數全面走高；道瓊工業指數上漲1.08%，標普500指數上漲0.93%，費城半導體指數勁揚2.58%，三指數齊刷歷史新高，而那斯達克指數也有上漲1.18%的強勢表現。 科技股方面，晶片族群成為主角，英特爾是最大亮點，在總統川普透露與執行長陳立武進行一場「非常棒的會面」後，政策想像空間升溫，激勵股價大漲10.8%；半導體設備廠科林則獲投資機構調高目標價，反映先進製程與AI投資需求仍具能見度，股價勁揚8.6%；電動車族群方面，特斯拉股價上漲2.11%，帶動科技股氣氛回溫，台積電ADR同步上漲1.77%，也替台股續攻增添想像空間。 亞股今日表現偏多，日股今日休市，韓股漲0.84%，持續創下歷史新高，港股走強1.44%，上證指數同樣上漲。 台股今（12）日開高，盤中一度觸及30,681.99點創高，終場上漲278.33點收30,567.29點，成交值6,040.12億元；權王台積電(2330)受ADR走強激勵，盤中追平歷史高點1705元，穩住多頭節奏，股王信驊(5274)更噴上8,000元天花板助攻指數續寫高位。盤面資金輪動明顯，記憶體族群續吸引買盤搶進，南亞科(2408)、凌航(3135)亮燈漲停，群聯(8299)走揚；題材股則由低軌衛星與PCB接棒發燙，多檔刷出紅燈，成為今日盤面最吸睛的攻勢焦點。

Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 8 小時前 ・ 6