信義企業集團MA計畫 打造高潛力職涯
[NOWnews今日新聞] 在產業快速變動、年輕世代追求多元發展的時代，職涯早已不該只有單一選項。信義企業集團為國內不動產業唯一推出集團MA（儲備幹部）計畫的企業，以高資源、高發展，展現對於人才的重視，透過兩年培訓期間提供保障月薪7萬與年薪120萬，表現優異者甚至可上看150萬，加上給予集團內多元部門輪調的支持，協助優秀人才快速累積關鍵職能與實戰經驗，逐步找出自身熱情與長期志向。信義企業集團相信，真正有價值的職涯發展，不是被制度定型，而是被充分賦權——Make your own way，走出屬於自己的職涯道路。
信義企業集團MA計畫邁入第五年，將於2月份正式展開招募；延續往年對優秀人才的重視，除有優渥保障薪資，兩年培訓期將涵蓋房仲核心業務訓練、專業證照取得、跨領域輪調，同時藉由專業講師與技能培訓課程，強化資料分析、AI應用與簡報表達能力，培養在數位環境下的敏捷思維與創新能力，期待優秀人才學習到多元知識與關鍵職能，厚植職場能力，結訓期滿，成為集團具有即戰力及策略思維的管理人才。
特別的是，信義企業集團事業布局多元，除房仲本業，還橫跨代銷、建設、永續、公益、觀光及海外事業等，在集團資源豐富、享有跨域輪調機會之下，MA更能「一路試、一路闖」，把夢想變方向，踏出屬於自己的職涯之路。
信義房屋AI應用發展部專案經理許筑婷，是第二屆MA計畫完訓者之一。台大財金系畢業的她，首份正職工作就選擇信義房屋MA計畫，透過第一線業務單位、人資、數位相關部門的輪調經驗，培養出溝通力、專案管理能力、耐挫力，最後在AI數位領域找到「最喜歡的定位」，擔任AI產品PM。
許筑婷分享，信義企業集團MA前半年都在業務單位歷練，有別於求學時期經常獲得師長稱讚，業務工作卻經常面臨被客戶拒絕、吃閉門羹，一開始深受打擊，但在Buddy、Mentor、店長與師父的鼓勵下，學著轉念及換位思考，「只要目標明確，這些挫折都只是過程」。她笑說，半年後，自己變得更勇於表達、耐挫力也提升，是在日後職涯及生活中都很受用的「軟實力」。
而在人資部門輪調期間，許筑婷累積出專案管理能力、跨部門協作與溝通能力；接著，她更主動爭取輪調至原本相對陌生的數位相關部門，從做中學。在這段過程中，「我發現自己對於PM工作需要掌握專案節奏、參與案子從無到有的過程，都十分感興趣！」因此，MA計畫完訓後，她加入AI應用發展部，目前正擔任AI產品PM。
許筑婷認為，許多企業都有MA計畫，輪調也是多數MA計畫的核心運作方式，目的是為了讓MA能更全面了解企業體及產業；而在信義企業集團，培育不是為了把MA定型，反而更強調給予許多實際參與專案的機會，鼓勵多元探索，找到真正想投入、能夠完成個人夢想的職涯發展路徑。
信義企業集團第五屆MA即將開始招募，鎖定國內外學士學歷以上、工作經驗兩年內新鮮人。詳細招募計畫與投遞履歷方式，可密切留意信義企業集團招募官網（https://lihi3.me/2jhG3）。
