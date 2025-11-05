信義住商大樓地下室藏德州撲克賭場 警破門驚見知名網紅「陳熙熙」聚賭

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台北市警方目前獲報，稱信義區福德街一處住商大樓常有陌生人進出，經警方連日埋伏蒐證，專案小組於上月29日晚間11時前往該處搜索，發現現場竟是一處德州撲克賭場，且擁有2.3萬粉絲的網紅陳熙熙也在牌桌上，警方一舉逮獲22歲楊姓負責人和24歲林姓女荷官等10人，並查扣現金賭資3萬餘元及撲克牌等，全案訊後分別依賭博及違反《社維法》等罪嫌移送法辦。

台北市警方專案小組於上月29日晚間11時前往某住商大樓地下室搜索，發現現場竟是一處德州撲克賭場，且擁有2.3萬粉絲的網紅陳熙熙也在牌桌上。（圖／翻攝自陳熙熙IG）

據警方調查，42歲鍾姓男子於今年初承租北市忠孝東路5段某住商大樓地下室，並設立KTV當作私人招待所，再由30歲溫姓男子擔任現場負責人；隨後再出租1間包廂提供經營作為德州撲克賭場，由22歲楊姓男子以每小時1100元承租擔任賭場負責人，另雇用24歲林姓女子當荷官，以提供籌碼換現金對賭獲利。

據專案小組多日監控，29日一舉查獲鍾知名網紅「陳熙熙」等6名賭客；現場也查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦、手機等。經警訊後，將鍾男等4名經營人員依賭博罪嫌移送，其餘6名賭客依違反《社維法》裁處。



