信義住商大樓藏「德州撲克賭場」！ 警逮10人驚見「爆乳女網紅」

信義住商大樓藏「德州撲克賭場」，警逮10人驚見網紅陳熙熙。（取自陳熙熙IG）

台北市信義區某住商大樓地下室，過去被承租為私人招待所，但其實是非法經營經營德州撲克賭場，警方於10月29日接到情資後便到現場，成功逮捕負責人、荷官、賭客等共10人，而其中，竟然還包含IG擁有2.3萬粉絲的網紅「陳熙熙」。

台北市信義分局福德街派出所掌握情資，發現轄內一處大樓地下室夜間出入人士複雜，疑似作為私人招待所並非法經營職業賭場，供不特定人以籌碼換現金方式，對賭德州撲克以從中獲利。

信義分局專案小組經多日埋伏佈線，於29日深夜一舉查獲鍾姓招待所負責人、溫姓現場負責人、楊姓賭場負責人、荷官、員工及賭客等共計10人，查扣現金賭資3萬3500元、籌碼賭資63萬7900元、預備籌碼賭資2044萬4650元、籌碼抽頭金1萬9200元及撲克牌、計時器、監視器、點鈔機、筆記型電腦、智慧型手機等相關證物。全案於警詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法移送偵辦、裁處。

警方調查顯示，鍾姓犯嫌剛租賃案址做為私人招待所使用，並雇用溫姓嫌犯做為現場負責人，供不特定人付費使用案址之德州撲克包廂。於警方查緝當日，楊姓犯嫌以租賃該德州撲克包廂並雇用林姓荷官，供陳姓賭客等6人在場賭博。

信義分局呼籲，賭博行為不僅嚴重影響個人及家庭經濟，職業賭場更容易衍生社會問題，助長犯罪孳生，警方為維護轄區治安，將持續打擊掃蕩轄內職業賭場，以消弭潛在危害。

