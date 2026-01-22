信義公益基金會 鼓勵老後人生不設限

▲信義公益基金會表示，「銀遊」形容銀髮族的行動力，系列以「大冒險」命名，鼓勵長者在安全、友善與專業的陪伴中，盡情地活躍老化。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 在邁向超高齡社會的台灣，信義公益基金會共好計畫以十年行動為底蘊，推出「銀遊人生大冒險」系列活動，推廣老後仍能跨越舒適圈、去冒險、學習、翻轉生活。系列以兩場不同面向的旅程為起點：南投中興新村的〈攀樹慢食日〉計畫，長者攀樹教練親自帶領民眾透過安全器材攀爬樹木，再品嚐長者兒時記憶的復刻美食；新北蘆洲的〈告別練習人生加映場〉，大家圍坐午茶，以故事與書寫練習「先告白、再告別」，用更瀟灑的姿態面對人生。

「我們相信老不只是歲月的數字，更是能再次出發的姿態。」信義公益基金會表示，「銀遊」形容銀髮族的行動力，系列以「大冒險」命名，鼓勵長者在安全、友善與專業的陪伴中，盡情地活躍老化，達到身心靈健康。

▲「攀樹慢食日」活動結束後，八成民眾回饋「改變了對高齡生活的想像」。（圖／信義房屋提供）

基金會進一步表示，攀上樹、玩任務、共享餐桌，讓「動起來」成為日常的可能。其中，「攀樹慢食日」為台灣首次教練與體驗者超過50歲比例達八成以上的活動，活動結束後，八成民眾回饋「改變了對高齡生活的想像」。

此外，把「告白」當成更好的「告別」起點，練習對自己與重要他人說出那封情書，「告別練習人生加映場」近七成的民眾回饋「對生死議題的態度改變」。

自2016年以來，信義公益基金會推動「共好計畫」十年間的「共好影響力足跡」，包括以「集點子大賽」累積了11,151項創新點子、經「共好行動徵選」催生出1,218件行動提案，更攜手地方團隊落地近120種幸福老化模式，共促成567,595人次參與與回應。

信義公益基金會長期倡議「老有所用、世代共好」的精神，以創意把銀髮生活重新連接到社會、文化與人際關係，持續為高齡社會注入能量，期許未來，基金會將持續陪跑高齡創新服務夥伴，促成跨世代連結，讓社會看見長者仍懷抱夢想、勇於行動的力量。

