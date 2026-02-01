信義分局召開115年金融機構座談會 警民攜手強化防搶防詐守護民眾財產安全

MEITU 20260201 114257763 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為強化轄區治安防護作為，並提升財物匯集處所整體安全，臺北市政府警察局信義分局於115年1月30日召開金融機構安全座談會，邀請轄內金融機構、金銀珠寶業及當鋪等相關業者共同與會。座談會由分局長蕭惠珠率同偵查隊長施純興及各派出所長親自主持，藉由面對面交流，凝聚警民合作共識。

MEITU 20260201 114340778 300x169 1

會中，信義分局針對轄區近期治安狀況進行分析，並期許各財物匯集處所業者持續強化自我防護機制，包括定期檢測及更新監視錄影系統、加強營業場所內外安全設施，並主動向警方申請辦理簡易防搶演練，以提升第一線人員的應變能力。此外，也提醒各金融機構，應提高警覺注意營業場所內、外是否有可疑人士徘徊觀察，如發現異狀應立即通報警方。隨著年節將近，分局亦呼籲業者與警方保持密切聯繫，配合警方加強各項安全防護工作，共同防範搶奪、竊盜及詐騙等不法行為。

廣告 廣告

MEITU 20260201 114405511 300x169 1

分局長蕭惠珠提醒大家，如接獲可疑電話或訊息，請撥打165反詐騙專線查證。外出時務必提高警覺，留意周遭可疑人士，切勿錢財外露；如民眾有於臨櫃大額提款需求，可安心向各地派出所申請「護鈔」服務，信義分局將全力守護民眾財產安全，讓市民安心歡度春節。

MEITU 20260201 114437640 300x169 1