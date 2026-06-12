信義分局攜手教會交流早餐會 宣導最新假檢警詐騙手法
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為提升民眾防詐意識，強化識詐宣導作為，社團法人基督教文化交流協會舉辦交流早餐會，邀請信義分局長蕭惠珠向現場與會先進及民眾分享最新詐騙趨勢及識詐觀念，獲得熱烈回響。
分局長蕭惠珠表示，近期詐騙集團持續翻新犯罪手法，其中「假檢警詐騙」更出現新型態話術。信義分局近期即受理一起假檢警詐騙案件，詐騙集團假冒檢察官及警察人員，謊稱被害人涉及詐欺案件，需配合司法調查，並進一步聲稱被害人家中持有之黃金可能留有犯罪嫌疑人指紋，要求將黃金交付警方進行「鑑識採證」，藉此騙取民眾財物。
信義分局指出，傳統假檢警詐騙多以「涉及刑案」、「帳戶遭監管」等話術，要求民眾交付現金或黃金，而近期更結合「鑑識採證」、「指紋比對」等專業術語，使民眾誤以為真實司法程序，進而降低戒心。詐騙集團並會刻意強調「偵查不公開」，要求被害人不得告知家人朋友，藉此製造恐懼與壓力，使民眾不敢向外求助。警方特別提醒，「偵查不公開」主要規範對象為依法執行偵查程序之司法及警察機關人員，一般民眾並不受相關規定限制，因此若接獲可疑電話或訊息，絕對可以向家人、朋友或警方查證，不會因此觸法。
此外，警方也呼籲民眾，司法機關與警察機關絕不會要求民眾交付現金、黃金、提款卡、存摺等財物，更不會派員到府收取財物或進行所謂的「財物採證」。若有陌生人持證件至家中或公共場所，自稱是政府機關、警察機關或司法機關人員，要求交付財物時，切勿輕易相信，應立即前往安全空間，撥打110報案專線請警方到場查證真實身分。面對任何涉及金錢、投資、帳戶監管或財物交付等要求時，務必保持冷靜，秉持「不輕信、不交付、多查證」原則，有疑慮可撥打165反詐騙專線及110報案專線即時求證，共同防範詐騙案件發生。
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