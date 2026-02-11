信義分局攜手華南銀行！打碎反派老大的電影夢 逼真演練春節防搶防詐

社會中心／魏聖凌報導

為提升金融機構安全防護及強化民眾春節期間防搶、防詐意識，臺北市政府警察局信義分局於日前攜手轄內華南銀行永吉分行，舉辦「115年金融機構防搶演練」，並以「我只是想當反派老大，但世界一直阻止我」為主題，搭配副標「過年不要亂學電影，犯法真的會被抓」，透過創意影片方式向民眾宣導春節防搶、防詐騙觀念。

信義分局攜手華南銀行，逼真演練春節防搶防詐。（圖／信義分局提供）

本次演練情境逼真，除模擬歹徒持械搶劫金融機構外，亦結合挾持人質橋段及線上警力快打部隊即時應變，完整呈現警方實務上可能面臨的突發狀況與處置流程，充分展現警察專業訓練及快速反應能力。演練過程融入幽默搞笑元素，讓民眾在輕鬆氣氛中了解警方維護治安的辛勞與用心，達到寓教於樂的宣導效果。

信義分局表示，春節期間將持續加強金融機構、金銀珠寶店等財物匯集處所之巡邏守望，並提供護鈔服務，以保障民眾財產安全，民眾如有大筆現金存、提款需求，可事先向各地派出所申請，由警方協助護送，確保交易安全，讓民眾安心、開心歡度春節假期。

最後，信義分局長蕭惠珠呼籲，切勿因一時貪念或模仿影視情節而以身試法，任何違法行為都難逃法網；同時也提醒民眾，近來詐騙案件頻傳，防詐騙觀念為重中之重，凡接獲可疑來電、訊息或投資訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，信義分局關心您。

