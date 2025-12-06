信義區下雪了 Relove《呼吸樹》打造夢幻泡泡雨 台北最浪漫聖誕打卡點
生活中心/綜合報導
免費兌換微醺特調與千元美肌好禮 邀你在光影中找回「再愛一次」的勇氣
今年冬天，信義區聖誕戰場迎來最具話題性的鉅作！女性私密保養領導品牌 Relove 跳脫傳統聖誕樹框架，於信義區忠信廣場（捷運市政府站）打造全台唯一一座《呼吸樹》。這座結合光影與律動的巨型藝術，以「前所未見的科幻未來感」刷新大眾對聖誕樹的想像，現場更獨家展出 Snoopy「純銀限定版」！除了視覺震撼，還能免費兌換微醺特調與價值逾千元的美肌好禮 ，打造一場兼具時尚美學與心靈撫慰的城市療癒之旅。
最強地標也是最暖光景 Relove將「細胞復甦」化為城市呼吸
有別於喧鬧的慶典裝置，Relove以品牌 2025 年「全酵肌泌系列」的核心精神—「細胞復甦」為靈感，打造一場走入人心的城市療癒體驗。Relove 相信：「愛與希望，就像正在甦醒的新生細胞。」也因此延伸出今年最想傳遞的品牌心意—「Relove, love___ again」：重新去愛那個未能好好面對的人、事、物或自己。
《呼吸樹》捨棄了傳統松樹造型，改以無數光點堆疊出象徵細胞的球體結構。當燈光隨著節奏明滅律動，彷彿城市正在進行一場深度的呼吸與修復。Relove 希望在年末提醒每個忙碌的心：停下腳步、喚醒內在的光亮，給自己一個重新愛一次的機會。
許多網友也寫下自己的「Relove, love ___ again」：有人想對未能見最後一面的外婆說「Relove, love 外婆 again」、有人想補上陪伴孩子成長的空白，更有人幽默寫下「love 100 塊錢的台積電 again」。無論是遺憾或玩笑，Relove 盼望這座《呼吸樹》能成為大家在年底找回再愛一次勇氣的地方。
【打卡必拍】Relove 聖誕快閃 5 大亮點一次看
亮點 1：全台唯一「會呼吸的聖誕樹」：科幻感光影藝術
不僅是聖誕裝置藝術，更是療癒身心的光影展演！《呼吸樹》以極具未來感的球體結構，演繹細胞在光能啟動下的甦醒瞬間。白天是充滿現代感的純白雕塑，夜晚則化身為光影流動的夢幻場景。隨著燈光強弱的「呼吸」頻率，不僅視覺效果震撼，更帶給觀者平靜與力量，是情侶、閨蜜、親子不可錯過的2025聖誕打卡點。
亮點 2：Snoopy「純銀限定版」獨家亮相！只有在 Relove 聖誕活動才看得到，粉絲朝聖重點不要錯過！
亮點 3：Relove 許願鏡：寫下你的年度關鍵字，不僅好拍，更充滿儀式感。
現場設有互動裝置「許願鏡」，邀請民眾在鏡面上寫下今年想「重新愛上」的人事物（例如：Love myself again, Love dreaming again）。拍下鏡中倒影與文字，為 2025 年許下最具力量的願望，讓社群版面充滿正能量。
亮點 4：限時微醺！追蹤 IG 領 Relove 特調 Shot，撕酒標再抽驚喜盲盒！
Relove 將聖誕儀式感拉滿！活動期間只要追蹤官方 IG，即可免費領取「WAT 粉黛荔香特調雞尾酒30ml」乙瓶（送完為止）。不僅口感酸甜充滿少女心，包裝更藏有「盲盒」巧思——撕開酒標即揭曉運氣，有機會抽中優惠券或限量隱藏好禮。
(品牌特調派發時段與活動詳情，請依 Relove 官方粉絲團/IG 公告為準)
亮點 5：寵粉放送！拍照打卡＋靠櫃領禮，把 $1,099 豪華美妝禮帶回家
有拍又有拿！堪稱今年最福的聖誕打卡行程！只要完成 IG 限動打卡任務（上傳聖誕樹合照 + Tag 官方帳號），即可前往鄰近的指定 Relove 百貨專櫃，免費兌換價值高達 $1,099 的「耶誕美肌煥亮禮」。簡單拍照就能把整組豪華保養品帶回家，絕對是今年必排的聖誕任務！
【活動資訊】
台北場
活動名稱： Relove《呼吸樹》聖誕藝術裝置
展出日期： 2025/12/1（一）– 2026/1/4（日）
地點： 台北忠信廣場（捷運市政府站 3 號出口，Bellavita旁廣場）
台中場
展出日期： 2025/12/7（日）– 2026/1/5（一）
地點： 台中 Park2 草悟廣場
禁止酒駕，酒後不開車安全有保障、未滿18歲禁止飲酒
