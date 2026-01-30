生活中心／程正邦報導

信義區也認輸！全台 YouBike 租借冠軍「公館站」連霸，官方解析3原因。（圖／翻攝自新北市政府官網）

在各大都會區的交通脈絡中，YouBike（微笑單車）已成為不可或缺的「最後一哩路」。然而，若論及全台灣最繁忙、租借次數最高的「場站之王」，既不是人潮洶湧的信義商圈，也不是北捷樞紐台北車站。根據微笑單車公司最新統計數據，位於「捷運公館站 2 號出口」的站點，以壓倒性數據蟬聯全台人氣冠軍，成為最搶手的租賃熱點。

停放在租賃站的Ubike有些座椅被反轉180度，可能是故障車。（翻攝自IG／@youbike_tw）

數據驚人：北市騎乘次數領跑全台 公館站包辦前五名

雖然 YouBike 已逐步普及至全台多個縣市，但台北市身為發展起點，其場站密度與使用率依舊高居榜首。去年台北市總騎乘量逼近 8,000 萬次，對比鄰近新北市的 4,000 餘萬次，展現出驚人的使用慣性。

廣告 廣告

在台北市前五大熱門站點排名中，捷運公館站更是一舉奪下兩席：

1. 捷運公館站 2 號出口（冠軍）

2. 捷運圓山站 1 號出口

3. 捷運科技大樓站

4. 捷運公館站 3 號出口

5. 捷運中山國中站

光是冠軍的 2 號出口，單月租借量就曾突破 5.2 萬次，平均每日有超過 1,700 人次在此借還，與周邊站點拉開顯著差距。

周末許多民眾會騎Ubike逛台大校園。（圖／翻攝自新北市政府官網）

為何「公館 2 號」難以超越？官方點出三大核心優勢

微笑單車行銷經理林苑毓分析，捷運公館站能穩坐霸主地位，歸功於以下三重利多因素的交織：

* 頂尖學府的校內需求： 國立台灣大學（台大）校區廣大，校內建置高達 59 個 YouBike 站點，數量居全台校園之冠。學生往返捷運站與教室、宿舍間，「公館 2 號出口」正是最重要的銜接轉運站。

* 大眾運輸的轉乘熱點： 該處緊鄰捷運松山新店線出口，周邊公車站牌林立，匯集了通往新店、中永和及景美地區的大量通勤族與轉乘人潮。

* 消費商圈的人流支撐： 緊鄰公館夜市與水源市場，除了日常通勤，週末還有大量觀光客利用單車穿梭於校園美景與商圈美食之間，支撐起全天候的高使用率。

捷運公館3號出口的Ubike租借站也入榜受歡迎前五名。（圖／記者李育道攝影）

數位管理：演算法背後的調度挑戰

由於公館站點需求過於龐大，常出現「無車可借」或「無位可還」的困擾。營運方對此表示，公館周邊已成為重點監控區域，目前透過演算法分析尖峰時刻人流，增加調度車輛的頻次。此外，由於台大學生的高黏著度，校方與市府也持續協調優化校園內外的站點配置，希望能有效舒緩這座全台「最操」站點的壓力。

更多三立新聞網報導

阿里山「冰箱殺手」落網！成年黑熊誤觸安全套索 專家將送往深山野放

海鯤號海測告捷！「百米深潛」提早達標 專家揭密：六艦護航反間諜戰

墨爾本驚喜同框！周杰倫、陳奕迅現身澳網看台 「神曲組合」成焦點

莫讓「效率」淪為奪命漏洞！學者評台64線丟包命案：制度才是關鍵

