信義區亂丟酒瓶遭檢舉 北市環保局重罰2400元

北市環保局日前接獲通報，有民眾惡意於信義區松壽路20巷亂丟酒瓶，造成碎玻璃汙染地面環境，經調閱監視畫面追查，已依違反《廢棄物清理法》規定告發行為人，從重裁罰2400元，環保局表示，隨手亂丟垃圾及酒瓶，除造成環境髒亂，最高可處6000元罰鍰。

環保局指出，日前接獲通報，有民眾惡意在信義區松壽路20巷亂丟酒瓶，立即派員前往清理道路環境，避免碎玻璃造成行人割傷或車輛輪胎破損，並同步派員至警察局信義分局調閱監視畫面，透過警用監視系統查獲1名違規行為人，並經到案通知說明後，依違反《廢棄物清理法》第27條規定告發，從重裁罰2400元。

環保局強調，隨手亂丟垃圾及酒瓶，除造成環境髒亂，最高可處6000元罰鍰外，也會造成公共危險甚至賠償損壞，提醒民眾切勿以身試法；民眾如發現有汙染行為，請撥打1999市民熱線通報，共同維護市容環境。

