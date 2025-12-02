信義區住宅斷電多日！屋內竟發現恐怖屍骨 1犬4貓遭棄養

台北市信義區的富陽街，一處住宅因斷電多日而引發關注。11月28日，北市動保處與警方聯手進入該住宅，發現屋內有1隻犬和4隻貓被緊急送醫治療。經獸醫師檢查後，所有動物的生命跡象均穩定。然而，在現場卻發現一紙箱內有貓屍遺骨，該事件已移交刑事偵辦。

11月28日，北市動保處與警方聯手進入該住宅，發現屋內有1隻犬和4隻貓被緊急送醫治療。（圖 ／北市動保處提供 ）

動保處表示，此住宅的住戶早在6月20日就曾接獲舉報，懷疑其不當飼養貓咪。動保處自此展開持續的輔導與追蹤，並在11月21日再次接獲報案，指出該住宅已經斷電，且傳出惡臭和犬隻虛弱的吠叫聲。隨後，動保處於22日成功說服飼主交出一隻受傷的貓並送醫，但飼主卻多次避不見面，最終於28日聯同警方進入屋內。

進入後發現，住宅內環境極為惡劣，沒有食物和水源，且有大量動物糞便未清理。動保處呼籲民眾對於潛在的動物虐待行為保持警覺，並及時通報。根據《動物保護法》，任何人不得虐待或傷害動物，違者可面臨最高兩年有期徒刑及罰金。

