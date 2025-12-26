信義區住安城堡消防實兵演練

消防局在住安城堡公寓舉辦住宅火災實兵演練。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

消防局第一救災救護大隊在信義區「住安城堡公寓大廈」辦理集合住宅火災實兵演練，實地演練強化消防人員對於高樓層火災應變與救災安全管理能力。住安城堡公寓大廈為十層鋼筋混凝土建築，約有八十戶住戶，為具代表性的集合住宅型態。

演練動員信義、中正、信二、安樂及七堵等五個分隊，共計出動消防車輛十四輛、消防人員二十五名，由第一大隊副大隊長王博昇擔任現場指揮官，市警局、台電到場協助，檢視跨單位協調作業及高樓層救災效能。

演練情境設定集合住宅九樓發生火警並有人員受困，現場濃煙密布，救災情勢緊迫。演練重點包括梯間布線、人命搜索、排煙作業及火場內部救援處置，大樓管理員及住戶演練過程中協助部分事項，強化初期火災應變及消防人員在面對集合住宅火災時的即時判斷與應變能力。

現場指揮官依模擬情境發展下達「滅火攻擊」及「人員清點」等任務，由各分隊彼此配合，完成火場搜索、引導疏散及火勢控制等作業，提升協同作戰默契。

為落實消防人員職業安全衛生觀念，救災行動中強調「火場安全管制機制」，包括詳細記錄進出人員姓名或代號、進入時間、氣瓶氣量、執行任務及位置等資訊，並要求分區指揮官或各搶救小組帶隊官執行「個人責任回報」，確保人員動態全程掌握。