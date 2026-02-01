信義區公寓驚人火！ 男躲陽台灼傷.女嗆昏樓梯間
台北市 / 綜合報導
台北市信義區吳興街一處公寓，今(1)日清晨發生火警，警消到場救援時，一名男子蜷縮在陽台求救，全身多處灼傷被送醫，另外有一名女子，逃生過程倒臥5樓到6樓樓梯間，沒了生命跡象，所幸送醫之後恢復呼吸心跳。據了解，起火點的4樓是分租套房，一共分成4戶，疑似是老舊電線走火肇禍，清晨突然發生火警，也嚇壞不少睡夢中的住戶，連衣服都來不及換，就倉皇逃生。
熊熊火焰如猛獸般不斷燃燒，濃煙頻頻往外竄公寓4樓，陷入一片火海情況危急，消防人員緊急架水線灌救，抬頭一看一名男子被火逼到蹲在鐵窗上，整個人蜷縮成一塊等待救援，警消逐層搜索救出在陽台呼救的男子，救護人員不斷進行CPR搶救，緊急送醫搶救，隨即也發現一名女子倒臥樓梯間，沒了生命跡象。
公寓其他住戶說：「有有有，(受困男子)在叫，他說好燙好燙，4樓好像隔間，好像有再隔間。」大火來得突然，許多住戶在睡夢中被嚇醒，連衣服都來不及換就衝下樓避難，事發在台北市信義區吳興街，1日清晨6點多這棟公寓4樓，分成4戶分租套房，起火點在33歲男子屋內客廳，當時他整個人蜷縮在陽台求救，另外隔壁的54歲女子，則疑似想往頂樓逃生，被濃煙嗆昏倒臥樓梯間，送醫後恢復呼吸心跳。
據了解兩名傷者都沒與家人同住，警消正聯絡親友當中，整面牆壁被燒得焦黑，不只4樓連5樓6樓都遭殃，磁磚掉落一大片，冷氣室外機嚴重毀損，初步研判起火原因是老舊電線走火，燒到一旁雜物而肇禍。
台北市消防局第二大隊副大隊長廖炳傑說：「我們立即從屋外做水線的防護，然後後續我們再利用，室內的布線及室內消防栓，進行屋內的搶救，然後把人員救出。」寧靜的住宅區，周日清晨大火，附近居民嚇得不輕，而火災共疏散9名住戶，要等待確認安全無虞才能回家。
