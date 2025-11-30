信義區公所洩個資！ 2「明星小學」入學名單全公開

台北市 / 綜合報導

台北市信義區公所出現個資外洩的問題，有民眾上網搜尋自己的姓名卻在公所網站看到自己與小學同學的個資，包含出生日期、戶籍鄰里，甚至連戶長全名都在上面。看到這個狀況讓當事人直呼太誇張，就怕有心人士拿個資加以利用。目前信義區公所已經緊急撤下資料，也表示將重新檢視公所網站內的相關資料。

不少人有事沒事，就上網向谷歌大神發問，好奇輸入自己的姓名，不查還好一查不得了，怎麼直接找到，自己和小學同學的個資，鄰里戶長全都露。

當事人趙小姐說：「想說詐騙猖獗還是確認一下自己名字，有沒有一些公開的個資被誤傳，結果還真的找到一個名冊，有自己的名字就覺得還滿誇張的。」趙小姐網路上找到一個試算表，上面是自己小學時的入學資料，不僅有全名，還有出生日期，戶籍鄰里以及戶長全名，進一步發現這些資料都被放在信義區公所網站，其中有兩所學校，在特定年份的入學名單，全部暴露在網路中，共計有近一千名學生。

當事人趙小姐說：「有全名跟出生年月日，就可以再查到很多其他的資料，更何況上面還有我的家人的名字，而且很多人應該都還住在同一個戶籍地址。」信義區公所獲報後緊急撤下，即便過去個資法規沒有現在嚴謹，但這些資料放在網站就是不行，信義區公所回應，之後務必依照主管機關規定，並重新檢視公所網站內的相關資料。

台北市教育局說：「區公所於造冊，彙整與提供名冊資料，均須依照個資法相關規定辦理，強化後續資訊安全控管，教育局亦會持續確保入學流程依法辦理，個資安全無虞。」

儘管公所已經火速補救，但近千人個資直接攤在網路隨人查閱，等同將近20年都暴露在風險之中，民眾一時好奇搜姓名沒想到卻搜出一肚子驚。

