信義區出現巨型玩具盒 裡面裝著一輛1：1玩具車！

走進台北信義區微風松高香堤大道廣場，許多民眾第一眼都會愣住，因為眼前竟然出現一座巨型玩具車盒，而裡頭裝的不是模型，而是一輛真正的Jimny。TAIWAN SUZUKI攜手TOMICA 55週年特仕聯名車，把無數人童年的小汽車直接放大成實車尺寸，打造出宛如走進玩具世界的沉浸式展演，也讓不少路過民眾忍不住停下腳步拍照打卡。

SUZUKI Jimny × TOMICA 55週年特仕車。（圖／SUZUKI提供）

重現Tomica半世紀感動

這座「全台最大玩具盒」以TOMICA經典紅白配色為設計主軸，將Jimny直接放進放大版包裝中，彷彿一輛剛拆封的夢幻收藏品。Jimny × TOMICA 55週年特仕車外觀加入泥濘飛濺圖樣，象徵越野冒險精神，前後不同色輪圈更增添動感氣息，車身細節融入SUZUKI與TOMICA標誌，以及55週年紀念元素，向兩大經典品牌的歷史致敬。

Jimny × TOMICA 55週年特仕車外觀加入泥濘飛濺圖樣，象徵越野冒險精神。（圖／記者鍾釗榛攝）

越野靈魂不變

從誕生以來，Jimny就以輕巧車身、強悍越野實力，成為全球車迷心中的探險夥伴。這次透過玩具盒展演形式，不只喚醒收藏迷的熱血記憶，也再次強調Jimny純粹、可靠又敢玩敢衝的品牌精神。SUZUKI也希望透過這樣的創意呈現，讓更多年輕世代重新認識這款經典越野小鋼砲。

SUZUKI與TOMICA聯手打造55周年紀念車。（圖／記者鍾釗榛攝）

純電新世代登場

除了致敬經典，SUZUKI也把目光投向未來。現場同步展出品牌首款全球戰略純電的e VITARA，搭載e-Axle電能驅動系統，帶來即時且線性的動力輸出，同時導入 ALLGRIP-e 電子式四驅科技，讓純電時代依然保有SUZUKI引以為傲的越野與脫困能力。

SUZUKI e VITARA電動休旅。（圖／SUZUKI提供）

硬派外型加上科技感

在造型上，e VITARA以更具張力的硬派SUV輪廓，融合未來科技線條與力量感設計，不僅適合都會通勤，也能對應戶外休閒與冒險需求。這場在香堤大道的展演，不只是單純賞車，而是透過「玩具盒」這個全民共同記憶，串聯童年感動、越野熱血與純電未來，一次展現SUZUKI對移動樂趣的全新想像。

