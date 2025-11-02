信義區化身「茶香鬼樂園」！木柵青農搬信義鬧區搞鬼開趴

（記者秦裕中／台北報導）萬聖節不只要糖果，也要來一杯「搞鬼的茶」！木柵的青年茶農們把茶山搬進信義區，舉辦一場前所未見的「木柵小茶館－青農搞什麼鬼」派對，從10月31日至11月2日連續三天，在信義威秀人行徒步區熱鬧登場。現場融合萬聖節造景、音樂燈光與創意茶飲，讓茶香也能變成派對的靈魂，打造屬於臺北的大人系萬聖夜。

圖／木柵小茶館-青農搞什麼鬼，市府產發局與木柵農會長官為活動造勢，左起: 台北市農會郭淑敏總幹事/木柵區農會許協榮理事/台北市農會翁清楠常務監事/台北市農會潘清森理事長/木柵區農會莊思琪總幹事/臺北市產業發展局代表王三中副局長/文山區區長鄧淞駿 區長/產發局農業發展科呂丘鴻科長。（木柵區農會提供）

這場活動由臺北市政府產業發展局主辦，以「茶山塾」品牌為主軸，延續三貓計畫2.0，輔導木柵青農將傳統茶文化變身城市新潮流。青農團隊設計出鐵觀音特調、茶酒冰沙、創意茶點等限定品項，讓人一邊打卡拍照、一邊體驗「木柵茶 × 萬聖節 × 青農創意」的獨特組合。

大人系萬聖節木柵打造青農鬼什麼鬼派對登場，設有「互動體驗區」「拍照打卡牆」「Tea live house」與「青農Bar」四大亮點。無論茶酒冰沙、鐵觀音特調喝出微醺茶香，還是入口處的萬聖巨型打卡背板與潮流鏡面成為人氣焦點，橡木桶座位區則結合音樂表演與變裝活動，彩妝師現場駐點，讓大小朋友都能換上最有「茶味」的搞鬼造型。

圖／木柵青農萬聖節開趴，茶特調很CHILL。（木柵區農會提供）

愛玩的人不能錯過「玩遊戲拿抵用券」區，挑戰彈珠台或輪盤遊戲就能拿到50至100元的抵用券，現場消費還有機會拿到限量萬聖小禮，如磁鐵燈箱、啤酒架與零錢包。青農們更親自端上自家茶飲與創意農產，用最接地氣的熱情迎接每位來「找茶」的旅客。

圖／信義區化身「茶香鬼樂園」喝茶酒瘋玩遊戲活動多元，臺北市產業發展局代表王三中副局長親臨感受氛圍。（木柵區農會提供）

北市產業局表示，木柵鐵觀音是臺北茶文化的代表之一，這次活動希望用創新行銷與跨界合作，讓傳統茶產業走進年輕世代的生活圈。透過青農的創意與城市的活力，讓木柵茶不再只是山裡的香氣，而是信義夜色中最迷人的風景。

木柵小茶館－青農搞什麼鬼

活動時間｜10/31（16:00-22:00）、11/1（14:00-22:00）、11/2（14:00-21:00）

活動地點｜信義威秀人行徒步區

更多資訊｜請搜尋「臺北市政府產業發展局」Facebook 或上網至 www.doed.gov.taipei

