信義區吳興整宅開工 基層市民住居將升級

圖：截取許淑華臉書 台北市多數整建住宅屋齡高、亟待都更,但往往卡在居民意見整合關卡遲遲無法推進。整合超過20年的吳興二期整宅,終於在12日舉行動土開工典禮,居民臉上寫滿開心與期待。

「整宅」是早期台北市政府為安置公共工程拆遷戶所興建的住宅類型,居住者多為老台北人與基層市民。吳興街432、450巷的整宅已使用超過30年,空間狹小、漏水及結構安全等問題逐一浮現,都更需求日益迫切。

市議員許淑華表示,「在台北市,都更真的是非常艱辛的任務,但吳興的居民朋友們一起做到了。」十年來,在地居民更新會持續整合規劃,市府都更處也協調各項行政程序,順利取得建造執照。

本案推動過程中曾因營建原物料飆漲面臨資金困境,所幸獲得第一銀行援手解決經費問題。許淑華感謝第一銀行對居民的支持,也歸功於市府公務員的專業及住戶與里長的配合,讓如此困難的案件順利推動。

吳興整宅都更案歷經20多年整合,如今終於動工,未來將為居民帶來全新、舒適的居住環境,也為台北市整宅都更樹立典範。

