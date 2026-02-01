信義區吳興街民宅清晨竄惡火 住戶一傷一命危

台北市吳興街火警，火勢猛烈從陽台竄出。 圖/民眾提供

台北市信義區吳興街一處民宅於今日（1日）清晨6時30分許驚傳火警，猛烈火勢伴隨濃煙自住戶陽台竄出，造成兩名住戶受傷送醫，其中一名40歲男性全身多處二度燒燙傷，另一名50歲女性則在6樓梯間被尋獲時已失去呼吸心跳，目前兩人均在醫院全力搶救中。

事發當時正值清晨，許多住戶在睡夢中被猛烈的火煙驚醒，隨即倉皇逃生。台北市消防局接獲通報後不敢大意，立即出動了29輛消防車及96名消防人員趕往現場進行灌救。現場火舌不斷從建築物陽台吐出，火跡範圍內的濃煙布滿街道，救援行動持續近一個小時，警消最終於上午7時21分成功將火勢完全撲滅。

在搜救過程中，消防人員首先於建築物4樓救出一名年約40歲的男性住戶，該男子全身受有二度燒燙傷，所幸救出時意識尚清楚，被緊急送往北醫醫院救治。隨後，救災人員持續向上搜索，於6樓梯間發現一名年約50歲的女住戶，但其已無生命跡象（OHCA），救護人員隨即將其送往國泰醫院進行搶救。

目前現場已完成初步清理，但火災發生的具體地點及確切的起火原因，仍由警方與消防局相關單位深入調查中。

