信義區地下停車場情殺案 男接警告兩小時後行凶 北檢偵結起訴
台北市信義區商場地下停車場今年7月間發生情殺案，劉姓男子涉嫌在地下停車場埋伏守候谷姓前女友，並持刀刺殺谷女致死。北檢查出，女方聲請保護令獲准，劉男接獲警方致電告誡不得騷擾後兩小時，即抵達停車場埋伏行凶，台北地檢署今天（26日）依殺人罪嫌起訴劉男，明天移審法院。
依據台北地檢署起訴書，劉姓男子與谷姓女子114年間均在台北市信義區某夜店工作，後來交往同居；劉男5月間因懷疑女方感情不忠而動粗，並剪爛女方衣物。
女方決定分手提告傷害並聲請暫時保護令；但劉男於分手後三度前往女方位於北市文山區的住處附近等待、圍堵。法院今年7月28日核發保護令生效，命劉男不得對谷女做身體或精神上不法侵害，保護令隔天寄送劉男租屋處。
警員於7月30日晚間6時10分致電劉男告誡保護令內容，含不得接近、騷擾等行為；劉男以違反保護令及殺人犯意，前往租賃汽車，並於晚間8時10分開到信義區商場地下室停車場守候埋伏，30分鐘後見到谷女現身，持刀刺殺致死，再將谷女拖到樓梯間棄置。
劉男行凶後駕車離開，還車後前往宜蘭的外公家躲藏；劉男拖行谷女時，路人察覺有異報警，全案曝光，谷女被送往醫院急救，仍因大量出血死亡。警方循線在宜蘭將劉男拘提到案。
台北地檢署今天偵結，依殺人罪起訴劉男，明天移審法院。
Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
其他人也在看
疑路況不熟！6旬婦開賓士衝進金山磺港漁港內墜海溺斃
家住台北市的60歲的陳姓婦人，前天（24日）凌晨開著賓士車準備前往金山區訪友，但疑因不熟路況加上夜間視線不佳，將車子開進磺港漁港內墜入海裡，轄區消防及海巡人員獲報，雖緊急將陳婦打撈上岸，但陳婦送醫時無生命跡象，經送往金山台大醫院急救後宣告無效。經基隆地檢署相驗，認定為意外事故，已將陳婦遺體發交家屬。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台南男長照崩潰弒父 家屬求法官輕判
許姓男子今年過年前疑因不堪長期照顧臥病在床的老父，涉嫌以塑膠袋套住父親頭部，致父窒息身亡，被依殺害直系血親尊親屬罪起訴，為避免二度傷害，全案沒有在國民法官庭審理，台南地方法院今天程序庭，許男當庭認罪，胞姊與女兒出庭替他求情，希望法官從輕量刑。自由時報 ・ 1 小時前
天外飛來"傳動軸"! 轎車安全氣囊爆開 駕駛嚇壞
中部中心 / 李文華 彰化報導有民眾開車行經國道3號北上快官路段，突然從南下車道，飛來一個車體傳動軸，直接砸向他的座車，當下安全氣囊直接炸開，所幸，後方車輛有保持安全距離，沒有撞上來。警方調查，懷疑是一輛小貨車的傳動軸脫落釀禍，有兩車遭到波及，一位駕駛受傷，依照道交條例，最高可開罰1萬八千元。民視 ・ 2 小時前
賴清德投書《華郵》感謝川普總統，強調台灣以「史上最大投資」捍衛主權！2030年前國防開支將達GDP 5%，「台版鐵穹」正積極研發中
台灣總統賴清德在美東時間25日清晨，透過《華盛頓郵報》的版面正式對世人宣示「我將增加國防開支以保護我們的民主」。賴清德重申師承雷根「以實力求取和平」的國防哲學，更拋出了震撼性的政策承諾：國防預算佔GDP比例在2030年前將邁向5%的歷史新高。賴清德強調，「衝突的風險必須永遠大於和平的代價」，雖然他不會放棄對話的機會，但也「沒有任何國家會比我們自己更堅定地捍衛......風傳媒 ・ 4 小時前
皺紋是「榮譽勳章」：如何欣然接受老化的面容
在這個沉迷於青春的世界裡，以下是如何在欣然接受歲月痕跡的同時呵護肌膚的方法。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前
瞧不起臺北人，青鳥卻肖想打敗蔣萬安
從上到下，當前的綠營皆懷抱著一種極為「彆扭」的心態，既不甘心接受大罷免大失敗事實，卻又不敢全面開幹，逆主流民意而為。進退失據之下，只好上位者屢屢胡言，下位者青鳥在網路上怪腔怪調、玩爛梗、恣意抹黑，搞得烏煙瘴氣。 大罷免大失敗無疑是今年的最大政治新聞，若無意外，也將是明年九合一大選前最後一次大型選舉，因此影響深遠。如今大罷免已過去四個月，賴清德民調雖稍微回升，但仍屬低迷不振。再加上國際局勢持續不利，川普政府和中遠臺，逼臺灣半導體遷美，看在臺灣人眼中，對民進黨抗中路線更是日益缺乏信心。奔騰思潮 ・ 1 天前
偉哉籃協！為減少情蒐應對 中華男籃上機前才官宣12人
世界盃資格賽第一階段即將開戰，中華男籃在經過集訓後將於28日在日本神戶交手地主日本，12月1日則是回到主場新莊迎戰日本，儘管昨晚（25日）有媒體提前爆料最終12人名單，但籃協仍選擇在上機前一刻才正式官宣，對此中華籃協副秘書長張承中解釋，「這次較晚公佈，只是盡量減少對方情蒐應對的時間」。太報 ・ 3 小時前
公私協力創造浮葉棲地 嘉縣九芎埤重現水雉漫步
（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）林保署嘉義分署今年5月號召志工公私協力，在嘉義縣水上鄉九芎埤種植印度莕菜、菱角等浮葉植物營造水雉棲地，2個月後成功吸引2公1母的水雉進駐，並留下1巢4顆卵的繁殖紀錄。中央社 ・ 56 分鐘前
王薀降2神蹟信了…李威曝入教原因：演藝圈找不到平靜「如今感諷刺」
台北地方法院審理作家王薀涉教唆信眾打死蔡姓女會計「精舍命案」，25日傳喚藝人李威和妻子簡瑀家作證。李威作證時，稱見證過王薀的神蹟，同時表示聽聞死者被責罰，卻並未親身參與，但也認了受王薀指示與信眾討論案情；同時透露入教原因，是因演藝圈五光十色的生活，讓他找不到平靜，沒想到，如今竟因此捲入案件，讓他不禁感嘆「諷刺」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
中國麵條工廠造輕型飛機 賣家：摔一下難免...
中國網路近來出現「賣飛機」的怪現象。業者聲稱，花10萬元左右的人民幣就可以買到輕型飛機，一圓飛行夢。但是中國官媒偽裝成消費者，找到一位賣家，發現對方竟然是在麵條工廠裡製造飛機，還在附近的農場弄了一條跑...華視 ・ 1 小時前
Abc牙醫聯盟涉組織犯罪逃稅洗錢 雄檢起訴26人
（中央社記者洪學廣高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人，其中謝姓兄弟與妹妹及陳姓營運長另遭起訴組織犯罪條例。中央社 ・ 1 小時前
義大跨年煙火秀第2波亮點 將種出超巨大煙火樹
（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）「2026義大世界跨年煙火秀」將於2026年1月1日凌晨0時施放999秒煙火，今天公布第2波亮點，就是在義大世界種出一棵「超巨大煙火樹」，綠冠金身視覺效果令人震撼，也呈現新年新希望。中央社 ・ 59 分鐘前
台大學霸涉販毒美國落網 檢扣上億資產「通緝40年」｜#鏡新聞
台大學霸林睿庠，2020年創辦毒品暗網平台販賣各式毒品，直到去年遭美國FBI逮捕，台北地檢署日前也查扣了，林睿庠在台的天母豪宅及銀行帳戶超過上億元的資產，北檢也在今年6月對林睿庠發布通緝，通緝時效長達40年，並公布照片及資料。鏡新聞 ・ 1 小時前
網友突噁問「100萬約1天」 最強奶媽謝薇安反應曝光！
娛樂中心／綜合報導網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，13日已獲釋。期間謝侑芯閨密謝薇安不斷為好友發聲，多次公開嗆黃明志，甚至爆猛料。近日她在個人社群曬出男網友邀約私訊開價100萬，她幽默直回「1句」，不過該限動似乎已被移除。民視 ・ 22 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 3 小時前
后里廣益巷擋土牆崩危 地方促汛期前修復
[NOWnews今日新聞]今年7月丹娜絲颱風帶來豪雨重創后里區，內東路廣益巷近36號路段上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移，甚至造成道路裂縫與路基掏空，居民通行安全備受威脅。立委楊瓊瓔今（26）日上午邀集...今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前
周年慶人潮多！情侶檔大膽挑「潮牌高單價衣」下手 住處還藏毒
台中一對情侶檔專挑高單價運動品牌行竊，在周年慶期間於百貨公司專櫃下手，得手約數十萬元商品。警方在兩人的租屋處查獲失竊服飾、毒品，發現他們利用專櫃沒有防盜門柵的漏洞及商品陳設死角，遮掩裝袋動作後在電梯附近會合分贓，手法相當熟練！最後依竊盜及毒品危害防制條例移送偵辦。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
還原關鍵時間軸！家暴男殘殺夜店女公關 竟在「路人面前拖屍」丟棄
21歲夜店保全劉柏葳，因不滿在同家夜店擔任公關的谷姓女友提分手，出手狂打谷女巴掌，還剪爛她的私人物品。谷女聲請暫時保護令獲准後，警察打電話通知劉男，他竟騎車到信義影城停車場，埋伏殺害谷女。台北地檢署今（11/26）日依殺人罪起訴劉男，他犯案關鍵時間軸也一併曝光，警察當天晚上6點打電話，他8點就到定點埋伏，事後甚至當路人的面拖行谷女身體，想棄屍在樓梯間。太報 ・ 1 小時前
福衛八號首顆衛星齊柏林27日凌晨升空 太空中心直播
（中央社記者趙敏雅台北26日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比率達84%，已運抵美國。國家太空中心今天表示，經4度延後發射，齊柏林衛星預計台灣時間27日凌晨2時18分許升空，太空中心Facebook與YouTube頻道同步直播，邀民眾一起見證。中央社 ・ 1 小時前
砸1.25兆備戰！他曝關鍵一步：中共動武大降
[NOWnews今日新聞]中國近期頻繁軍演拉高台海緊張情勢，對台的文攻武嚇也持續升級，更是透過民間層面加強統戰滲透。賴清德總統近日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前