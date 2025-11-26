信義區地下停車場情殺案 男接警告兩小時後行凶 北檢偵結起訴

台北市信義區商場地下停車場今年7月間發生情殺案，劉姓男子涉嫌在地下停車場埋伏守候谷姓前女友，並持刀刺殺谷女致死。北檢查出，女方聲請保護令獲准，劉男接獲警方致電告誡不得騷擾後兩小時，即抵達停車場埋伏行凶，台北地檢署今天（26日）依殺人罪嫌起訴劉男，明天移審法院。

台北市信義區商場地下停車場情殺案，警方7月31日凌晨將涉案劉姓男子（左二）逮捕，11月26日依殺人罪嫌起訴。（中央社資料照）

依據台北地檢署起訴書，劉姓男子與谷姓女子114年間均在台北市信義區某夜店工作，後來交往同居；劉男5月間因懷疑女方感情不忠而動粗，並剪爛女方衣物。

女方決定分手提告傷害並聲請暫時保護令；但劉男於分手後三度前往女方位於北市文山區的住處附近等待、圍堵。法院今年7月28日核發保護令生效，命劉男不得對谷女做身體或精神上不法侵害，保護令隔天寄送劉男租屋處。

警員於7月30日晚間6時10分致電劉男告誡保護令內容，含不得接近、騷擾等行為；劉男以違反保護令及殺人犯意，前往租賃汽車，並於晚間8時10分開到信義區商場地下室停車場守候埋伏，30分鐘後見到谷女現身，持刀刺殺致死，再將谷女拖到樓梯間棄置。

劉男行凶後駕車離開，還車後前往宜蘭的外公家躲藏；劉男拖行谷女時，路人察覺有異報警，全案曝光，谷女被送往醫院急救，仍因大量出血死亡。警方循線在宜蘭將劉男拘提到案。

台北地檢署今天偵結，依殺人罪起訴劉男，明天移審法院。

Yahoo奇摩關心您：不良行為，請勿模仿；拒絕暴力，尊重身體自主權。

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110